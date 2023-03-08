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48小時連續2人受害！少女被鯊魚「咬斷左手臂」　爆血畫面曝光

48小時連續2人受害！少女海中被鯊魚「咬斷左手」　爆血畫面曝光。（圖／翻攝自Facebook）

▲少女海邊遭鯊魚攻擊。（圖／翻攝自Facebook）

記者李振慧／綜合報導

巴西連續傳出2名青少年被鯊魚攻擊事件，15歲少女凱蘭(Kaylane Timóteo Freitas)在海灘遊玩時，被鯊魚咬斷左手臂，現場立即冒出大量鮮血，而就在事發前一天，也有一名14歲少年在附近地點被鯊魚攻擊大腿，2人後來都需要截肢。

事件6日下午1時20分發生在伯南布科州(Pernambuco)的皮達德海灘(Piedade Beach)，從現場畫面可看到，少女凱蘭從海中被救出來，因為左手臂被鯊魚咬斷鮮血狂流，同時腹部與腿部也有受傷，後來被直升機緊急送醫治療。

目擊者卡里貝(Andréa Caribé)表示，「當我看到時，少女已經蓋上毯子，正要被帶走，事件發生後仍有許多人繼續待在海中，救生員只好出面趕人」。而在事件發生一天前，一名14歲少年也在同一海灘，距離凱蘭受害地點約500公尺處，被鯊魚咬下大腿一大塊肉，骨頭都露了出來，送醫後截肢。

當地報導中指出，事發海灘是知名鯊魚出沒地點，凱蘭遭鯊魚攻擊已是2周內所發生的第三起攻擊事件，由於類似事件頻傳，該地區於2021年起就被當局列為禁止游泳區，然而卻還是有許多民眾繼續下水。

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