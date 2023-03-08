　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

1顆蛋賣1塊！水產店「逆向操作」業績成長3成　360顆2小時賣完

▲▼1顆蛋賣1塊！水產店「逆向操作」業績成長3成　360顆2小時賣完。（圖／臉書／魚丸鮮魚店）

▲水產店推出1元雞蛋活動，業績成長3成。（圖／臉書／魚丸鮮魚店，下同）

記者王佩翊／編譯

全球多國爆發禽流感疫情，接連影響到蛋價，甚至造成蛋荒，不只台灣，日本也陷入缺蛋潮。然而在許多連鎖餐飲業者停售含蛋餐點的同時，富山縣卻有一間水產店逆向操作，以「1顆蛋只要1日圓」（約新台幣0.22元）的價格回饋顧客，吸引大批顧客上門，每天限量360顆往往不到2小時就售罄。

根據《鬱金香電視台》報導，被稱為「物價優等生」的雞蛋近日在日本連連上漲，不只一般家庭，連餐飲業者也苦不堪言。然而富山縣富山市大島一間2022年6月才剛開幕的水產店「魚丸鮮魚店」卻推出了雞蛋1顆1日圓（約新台幣0.22元）的特惠活動，大受當地民眾歡迎。

▲▼1顆蛋賣1塊！水產店「逆向操作」業績成長3成　360顆2小時賣完。（圖／臉書／魚丸鮮魚店）

魚丸鮮魚店自開幕後，就因為店內餐廳的海鮮丼料好實在深受好評，而如今店內的便宜雞蛋回饋活動也再度引發熱議。魚丸鮮魚店社長加藤薰表示，這個活動自2月起首度推出，每天僅提供360顆，每人限購10顆，雖然是虧本販售，但是因為設有加價購的門檻，必須消費滿1620日圓（約新台幣362元）才可以購買，因此不至於太過虧錢。

儘管1元雞蛋設有門檻，但是仍然吸引大量民眾上門，甚至有人為了要買雞蛋，而買了更多店內的商品或餐點。一名女性顧客直言，如今在超市想要買1盒雞蛋都要250日圓（約新台幣55元）了，在這裡買反而能把錢省下來。甚至有另一名男性顧客每周都會來報到2至3次。

自從推出1元雞蛋活動後，店內銷售額比以往成長了3成，而限量360顆的雞蛋，往往在開門2小時後就會售罄。

ET快訊
快訊／天空之城旁！　男墜300米深死亡
周杰倫＆周星馳證實「世紀合作」！　網暴動嗨翻
荒山亮爆性侵被討100萬！　女歌手淚認：家裡急用錢
快訊／遭女歌手控性侵！　荒山亮下午2點到案說明
22歲女星酒駕「憔悴出庭」！　求情生活困難
iPhone 15實機照流出！　實體按鈕還在
台灣今戰巴拿馬！　最新賠率出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

1顆蛋賣1塊！水產店「逆向操作」業績成長3成　360顆2小時賣完

美議員提案「允許政府封殺TikTok」　白宮表態支持：應迅速行動

義大利空軍墜機！2架教練機「空中相撞」　2飛官殉職

48小時連續2人受害！少女被鯊魚「咬斷左手臂」　爆血畫面曝光

血腥巴赫姆特！西方官員曝「俄軍傷亡破3萬人」：戰略意義不成正比

全球「顏值最高」國家排行榜出爐！　亞洲「這國家」擠進前5名

德調查北溪管線爆炸「所有線索指向烏克蘭」　基輔否認：毫不知情

快訊／麥卡錫證實將與蔡英文在美見面　不排除未來訪台可能性

紐時：北溪管線是「親烏團體」炸的！　美獲新情報

薑罐被丟菸頭　日本連鎖壽司店宣布「取消迴轉壽司」改由顧客點餐

含淚告別舊iPhone Siri安慰主人要照顧自己

鹿港弟超前部署養雞當寵物　「每天下蛋」實現雞蛋自由夢

天兵女「3進3退」困停車場　防撞桿也撞爛...後車苦等

奪命畫面曝！32歲老公騎車上班成死別　妻奔現場見爆頭屍崩潰

騎士衝出被叭「雙手合十道歉」　離開回頭揮手...下秒撞人行道

英短小萌貓「信任遊戲」玩上癮　 跳針翻滾要把拔接！網笑像海獺

郭書瑤蹲門口幫狗狗洗澡「好喜歡哦」　超邪惡視角「雙球彈出」...攝影師加薪！

泰迪熊藏過世1年愛女錄音　她聽「媽我愛妳」激動淚崩

黃子佼支持孟耿如隆乳：做到H　陶晶瑩遇酸民「默默按他讚」XD

秦剛警告「台灣是陸一部分」　外交部：民主、威權無法共存

1顆蛋賣1塊！水產店「逆向操作」業績成長3成　360顆2小時賣完

美議員提案「允許政府封殺TikTok」　白宮表態支持：應迅速行動

義大利空軍墜機！2架教練機「空中相撞」　2飛官殉職

48小時連續2人受害！少女被鯊魚「咬斷左手臂」　爆血畫面曝光

血腥巴赫姆特！西方官員曝「俄軍傷亡破3萬人」：戰略意義不成正比

全球「顏值最高」國家排行榜出爐！　亞洲「這國家」擠進前5名

德調查北溪管線爆炸「所有線索指向烏克蘭」　基輔否認：毫不知情

快訊／麥卡錫證實將與蔡英文在美見面　不排除未來訪台可能性

紐時：北溪管線是「親烏團體」炸的！　美獲新情報

薑罐被丟菸頭　日本連鎖壽司店宣布「取消迴轉壽司」改由顧客點餐

警方和聯盟調查莫蘭特亮槍事件　美媒：嚴重恐禁賽50場

鷹氣十足！逾7成押3月升2碼　股匯專家示警3大劇本

周杰倫＆周星馳證實「世紀合作」！　網暴動嗨翻：這什麼夢幻組合

1顆蛋賣1塊！水產店「逆向操作」業績成長3成　360顆2小時賣完

1200月票大功臣　善用大數據把補貼用在刀口上

每天上下班通勤要花5小時！　36歲女子為了陪孩子長大堅持3年

知情者爆「攝理教已滲透台大！」　嚇壞大學生：我們學校有嗎

9旬翁墜天空之城附近300米深谷...野溪旁身亡　警消擔架送他回家

2024柯文哲先敗了？　沈富雄分析一關鍵：亂講沒用腦筋

20歲女要取得網友信任！變更電話險成詐騙人頭　潮州警即時阻詐

正妹初嘗泰國涼拌活蝦　一開盒集體「彈跳越獄」

國際熱門新聞

榨乾叔叔級男友！情趣女神認了7天做14次

「神之乳」爆賣淫！　價碼曝光

她當街用水溝水洗下體！40秒影片瘋傳

猛男遭2女下藥迷姦　刺穿動脈放血慘死

聯準會加速升息衝擊　美股狂洩574點

人妻臨終求「和前任再來一砲」尪崩潰了

烏戰俘遭俄軍亂槍射殺　身分證實了

麥卡錫證實將與蔡英文見面　不排除將訪台

4美公民在墨遭綁架「大使館懸賞153萬」

神父佈道一半教堂上演活春宮　他羞喊耶穌

鮑爾：經濟數據強勁　聯準會最終利率恐高於預期

烏戰俘疑遭亂槍處決　澤倫斯基誓言找出兇手

菲律賓發現26艘中國船駛向仙賓礁　疑填海造陸

薑罐被丟菸頭　日本壽司店宣布「取消迴轉壽司」

更多熱門

相關新聞

缺蛋！台南鴨母寮市場阿婆布丁減量調價

缺蛋！台南鴨母寮市場阿婆布丁減量調價

國內缺蛋問題逐漸擴大，除一般民眾排隊搶購雞蛋隨處可見外，許多大量使用雞蛋為食材的店家，因缺蛋被迫調高價格、減量生產，甚至因無蛋可用宣布暫停供應蛋料理或彈性休假因應，台南知名美食的鴨母寮市場阿婆布丁，也公告調整價格，及團購者至少需提早3天訂購，店售部分則是做多少賣多少，售完為止。

薑罐被丟菸頭　日本壽司店宣布「取消迴轉壽司」

薑罐被丟菸頭　日本壽司店宣布「取消迴轉壽司」

日本搭機忘做1件事！　3400元噴了

日本搭機忘做1件事！　3400元噴了

做苦工截斷手指！韓九旬嬤坐輪椅反屈辱賠償

做苦工截斷手指！韓九旬嬤坐輪椅反屈辱賠償

蛋蛋危機！全聯店員背貼公告「只剩這個蛋」

蛋蛋危機！全聯店員背貼公告「只剩這個蛋」

關鍵字：

日韓要聞蛋荒

讀者迴響

熱門新聞

榨乾叔叔級男友！情趣女神認了7天做14次

竹聯明仁會春酒！跆拳金牌「黑道學霸」現身

即／21萬人拿6000快看 3方式過這天不給領

全球毒王W飯店邂逅「台灣科大女學生」　浪漫穩交被曝光逮捕

全球毒王藏台灣！　每年掌控700億美金

32歲老公騎車上班成死別　妻奔現場見爆頭屍崩潰

快訊／蝦皮大當機！網哀號：好慘

瀑布是假的！風景區認了水管放水　要遊客「看破不說破」

陳零九被爆曖昧情害分手！3女星異口同聲批「狐狸精」

華視主播車禍全臉毀容！7小時手術重建

身分證拿出來！4星酒店開幕「中5碼」免費住1晚

余皓然「雙頰凹陷」體重掉到42kg

女友為蒐證「忍淚讓韓邪教主性侵97分鐘」！

小薰、鄭人碩爆情變！

「神之乳」爆賣淫！　價碼曝光

更多

最夯影音

更多
含淚告別舊iPhone Siri安慰主人要照顧自己

含淚告別舊iPhone Siri安慰主人要照顧自己
鹿港弟超前部署養雞當寵物　「每天下蛋」實現雞蛋自由夢

鹿港弟超前部署養雞當寵物　「每天下蛋」實現雞蛋自由夢

天兵女「3進3退」困停車場　防撞桿也撞爛...後車苦等

天兵女「3進3退」困停車場　防撞桿也撞爛...後車苦等

奪命畫面曝！32歲老公騎車上班成死別　妻奔現場見爆頭屍崩潰

奪命畫面曝！32歲老公騎車上班成死別　妻奔現場見爆頭屍崩潰

騎士衝出被叭「雙手合十道歉」　離開回頭揮手...下秒撞人行道

騎士衝出被叭「雙手合十道歉」　離開回頭揮手...下秒撞人行道

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面