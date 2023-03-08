惹到碟仙？28名女學生「玩通靈遊戲」詭異昏厥　集體送醫住院

▲哥倫比亞28名女學生玩「西洋版碟仙」送醫。（圖／翻攝自推特，下同）

記者張寧倢／綜合外電報導

玩碟仙出事？據外媒報導，哥倫比亞28名女學生在學校玩「通靈板」（Ouija board）試圖用移動的指針與超自然界溝通，結果卻昏倒送醫。校長表示，這28人都出現焦慮問題，依規定學生們已被轉往當地一家市立醫院住院評估。有家長宣稱，每天都有3、4名學生暈倒送醫。

根據《紐約郵報》報導，哥倫比亞北部蘇克雷省（Sucre）的28名女學生在加萊拉斯（Galeras）一所學校玩通靈板占卜遊戲，結果出現昏厥、焦慮和其他症狀後被送醫。診斷結果尚未公布，已有許多家長將孩子們暈倒的原因歸咎於通靈板，甚至懷疑這類遊戲是在課堂上進行。

報導解釋，所謂通靈板是1886年誕生於美國的一種恐怖勇者遊戲，以神秘的方式讓指針在板子上滑動，拼湊寫出訊息，據稱能透過這種方式與死者溝通，後來成為了超自然領域的著名遊戲。

一名母親表示，她在醫院服務台工作，「我每天都能看到3、4個暈倒的孩子送來。家長們，你們必須採取行動，查清楚學校到底發生了什麼事，我們的子女不能再這樣下去了。孩子們早餐都吃得很好，不能推拖說是缺乏營養造成的。」

▲校方表示目前尚未有明確醫學診斷，呼籲社區不要發表臆測評論。

學校校長托瑞斯（Hugo Torres）在一段影片聲明中表示，全校有28名學生出現可能的焦慮症狀案例，社區針對已報告的案例發表許多評論，但這些言論非但無助於解決問題，反而為校方工作造成「混亂與不利」的狀況。

托瑞斯表示，依相關規定，學生已經被轉院至當地市立醫院，評估過程中都有學校主任和老師陪同，學生家長也都被告知了相關情況，目前學校正在等待醫療診斷報告，才能提供進一步可靠消息。他還指出，最早住院的2名學生有潛在的疾病問題。

▼學校校長透過影片說明。