美議員提案「允許政府封殺TikTok」　白宮表態支持：應迅速行動

記者張方瑀/綜合報導

美國兩黨議員提出一項新法案,將賦予總統拜登(Joe Biden)禁止TikTok的權力,而白宮國安顧問蘇利文7日也表態支持,將敦促國會盡快將法案送到總統辦公桌上。

蘇利文(Jake Sullivan)在聲明中指出,白宮讚揚由兩黨跨黨派參議員小組提出的《限制危及資通訊技術安全威脅法案》(Restricting the Emergence of Security Threats that Risk Information and Communications Technology Act),「我們期待著繼續與民主黨人與共和黨人就這項法案進行合作,並敦促國會迅速採取行動,將法案送到總統辦辦公桌上。」

聲明指出,由民主黨資深參議員華納(Mark Warner)、共和黨參議員圖恩(John Thune)提出的《限制危及資通訊技術安全威脅法案》旨在賦予美國政府權力,阻止某些外國政府利用技術服務,導致美國民眾的敏感數據和國家安全暴露於風險之中。

雖然並未點名在美國擁有約1億用戶的TikTok,但外界普遍認為它是這項法案所針對的明確目標。《紐約時報》指出,近日美國、歐洲和加拿大紛紛以安全威脅為由封殺TikTok,但為何各國對這個中國「字節跳動」(ByteDance)旗下的應用軟體如此忌諱,主要原因追根究柢就是中國政府。

西方國家越來越擔心,TikTok及字節跳動可能會把位置資訊等敏感的用戶數據交給中國政府,中國政府也有可能利用TikTok的推薦內容來傳播假消息。華納表示,這項法案讓美國商務部得以對TikTok等構成國安風險的科技技術,施加包括禁止在內的多項限制措施。

TikTok則透過聲明表示,美國對TikTok發布的任何禁令,「會是對全球使用我們服務的10多億人口下達禁令,禁止他們傳播美國文化與價值觀。」