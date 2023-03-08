全球「顏值最高」國家排行榜出爐！　亞洲「這國家」擠進前5名

▲「全球長相最具吸引力國家」日本奪下第四名。（圖／翻攝自Pour Moi）



記者張方瑀／綜合報導

英國泳裝內衣品牌Pour Moi評比「全球長相最具吸引力國家」結果出爐，從男女綜合來看，印度奪下全球冠軍，其次則為美國、瑞典與日本。同時，Pour Moi還利用人工智慧（AI）製作出前14名國家中「最吸引人的長相」是如何。

Pour Moi根據發表在網路論壇Reddit上的數千篇文章進行分析，研究人員將提到某個國家「吸引人」、「性感」、「美麗」、「英俊」、「華麗」、「漂亮」、「好看」、「火辣」的貼文進行篩選分類，再依照貼文數量、評論數與按讚數進行計分得出最終結果。

▲全球「長相最具吸引力國家」排行榜。（圖／翻攝自Pour Moi）



全球長相最吸引人的國家由印度拿下冠軍，也是唯一突破2600分的國家，同時它也在女性榜單中拿下第一，Pour Moi指出，「當談到世界上最具吸引力的女性時，印度女性在Reddit用戶的榜單上名列前茅，隨著寶萊塢電影的成功，印度女性穿著華麗服飾、美麗的妝容和髮型，很容易理解這些女性吸引人的原因。」

▲全球「長相最具吸引力國家」排行榜印度奪冠。（圖／翻攝自Pour Moi）



全球長相最吸引人的國家前10名分別是印度、美國、瑞典、日本、加拿大、巴西、法國、義大利、烏克蘭和丹麥。

最具吸引力的女性排行則為印度、日本、瑞典、波蘭、義大利、巴西、烏克蘭、法國、以色列和美國。最具吸引力的男性則為英國、印度、義大利、美國、瑞典、日本、法國、愛爾蘭、比利時和巴西。

▲▼全球「長相最具吸引力國家」美國（上）、瑞典（下）排行第二與第三。（圖／翻攝自Pour Moi）



Pour Moi表示，排在前三名的日本和瑞典女性，都擁有最獨特的長相，「日本女性通常擁有超級乾淨的外貌，令全球時尚人士羨慕不已，而瑞典女性則經常被拍到選擇簡約俐落的後梳髮型風格，再搭配上一眼就能認出的金髮。」

至於男性的部分，Pour Moi則說，英國人排在第一名可能是因為網友迷戀上經典時代劇《傲慢與偏見》或現代名人中的典型英國帥哥，而第二名的印度則是除了迷人的外表之外，最典型的強烈家庭價值觀也是吸引人的因素之一。」