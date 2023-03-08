血腥巴赫姆特！西方官員曝「俄軍傷亡破3萬人」：戰略意義不成正比

▲瓦格納成員協助俄羅斯進攻烏克蘭巴赫姆特，但近日卻抱怨俄軍未提供足夠彈藥。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

俄軍猛攻烏東戰略重鎮巴赫姆特（Bakhmut）長達數月，該地區飽受摧殘，死傷慘重，更被稱為「巴赫姆特絞肉機（Bakhmut meat grinder）」。有西方國家官員指出，截至目前為止，俄軍也在此戰役中損失了大量兵力，約有3萬士兵傷亡，慘烈程度跟巴赫姆特的戰略意義根本不成正比。

根據BBC報導，巴赫姆特戰役持續超過6個月，至今仍未能劃下句點。而在開戰後，已經有90%的人口逃離家鄉，飽受砲火抨擊的巴赫姆特如今淪為廢墟，到處都是破碎的建築殘骸與樹木。有西方官員則表示，自從俄軍2022年夏天開始攻略巴赫姆特後，已造成2至3萬名俄軍士兵傷亡。

▲▼ 烏兵鎮守烏東前線城鎮巴赫姆特。（圖／路透）



西方國家官員認為，對烏克蘭而言，巴赫姆特戰役將是一個大量殺死俄羅斯人的「獨特機會」，就算到最後真的落入俄羅斯手中，對方也勢必要花費大量時間，且莫斯科當局一定得不償失。無論如何，烏克蘭軍方已經為這場戰役付出慘痛代價。他同時也指出，巴赫姆特之戰對雙方都沒有戰略意義，卻造成如此慘烈的死傷。

俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）在Telegram發布一份國防會議聲明，其中提到烏克蘭在2月份損失了1.1萬名士兵，不過該數據已經被西方官員否認。

西方官員認為，試圖帶領俄羅斯佔領巴赫姆特的瓦格納傭兵組織缺乏人力與裝備，以至於陷入苦戰。事實上，瓦格納首腦普里戈津（Yevgeny Prigozhin）日前才公開指責俄羅斯軍方未能提供所需的彈藥。