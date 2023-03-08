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自摸蛋蛋超硬！像「保齡球」恐睪丸癌　1情況都是水

（圖／翻攝「泌密會客室 - 陳偉傑醫師 x 羅詩修醫師」臉書）

▲男性自摸檢查蛋蛋。（點圖可放大／翻攝「泌密會客室 - 陳偉傑醫師 x 羅詩修醫師」臉書）

記者陳俊宏／綜合報導

你的蛋蛋健康嗎？泌尿科醫師提醒，如果男性睪丸摸起來像「保齡球般硬化」，若不會痛，要高度懷疑癌化；而如果摸起來像「沙灘球」，這可能代表的是蛋蛋周邊充滿水，可能是陰囊水腫之類的。

陳偉傑、羅詩修醫師7日在「泌密會客室」臉書說，「睪丸癌」是15-35歲年輕男性最常見的惡性腫瘤，雖然相對少見，但仍不可不慎；早期睪丸癌唯一能夠自我察覺的臨床症狀，是無痛性的睪丸腫塊，而且睪丸是腹腔外的器官，基本上用手就可以「自摸檢查」。

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醫師表示，來教男性大家「自摸」一下，如果是女性的夥伴們也千萬別錯過，也許早一步會救到枕邊人，「根據泌尿科界的傳說，睪丸癌有一半是另一半『摸出來的』。」

▼正常的蛋蛋摸起來，應該要像是手握拳時，大拇指下方肌肉的硬度。（示意圖／記者李佳蓉攝）

▲▼打手槍、下體、睪丸、蛋蛋、生殖器。（圖／記者李佳蓉攝）

醫師指出，正常的蛋蛋摸起來，應該要像是手握拳時，大拇指下方肌肉的硬度；如果摸起來不是這個硬度或形狀怪異，那你的蛋蛋可能出問題了：

摸起來像洩氣的「籃球」

這可能代表你的蛋蛋萎縮了，這樣的情形常會發生在一邊蛋蛋受傷後幾年，因為身體自體免疫的關係，讓另一邊蛋蛋萎縮。

摸起來像「沙灘球」

這可能代表你的蛋蛋周邊充滿水，可能是陰囊水腫之類的。這時可拿手電筒貼著陰囊照一下，你可能會發現整個陰囊會亮起來，這部分可能是良性，但嚴重的也會需要手術。

摸起來像「顆粒球」

這代表你可能有精索靜脈曲張，靜脈的鼓脹，會讓蛋蛋上端摸起來有一顆一顆的感覺（注意！不是蛋蛋本身，是蛋蛋的上緣）。

►摸起來像「保齡球」

這代表你的睪丸可能有實質病變，如果不會痛，要高度懷疑癌化；如果會痛，則可能是睪丸扭轉或是發炎。

►摸起來像是球在水中一樣若有似無

這可能代表有腸子掉到陰囊中，也就是所謂的「疝氣」，如果這時仔細摸，甚至可能會感覺到腸子蠕動的感覺。

醫師提到，如果對於上述「球類」的觸感不熟習（你應該先去打球？），給大家一個最簡單的方法就是「兩邊比較」，自我檢查睪丸最重要的關鍵在於「對稱性」，兩側睪丸來互相對比，無論是外觀大小、重量、質地感覺，只要有任何一邊出現明顯落差，絕不能輕忽，務必及時就醫診察。

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