白宮稱美中關係不變　反對片面改變台海現狀

▲白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社記者江今葉華盛頓7日專電

對於中國外長秦剛針對美中關係的好戰言詞，白宮今天重申美中關係競爭而不衝突立場，並表示美中雙邊關係不變，美國一中政策不變，也不樂見台海現狀片面改變。

秦剛在上任後首場外交部長記者會談及美中關係時，指責美國對中國的認知和定位出現了嚴重偏差，把中國當成最主要對手和最大地緣政治挑戰。

他還指出，美國聲稱要替中美關係加裝護欄、不衝突，實際上是要中國打不還手，罵不還口。「如果美方不踩煞車，繼續沿著錯誤道路狂飆下去，再多的護欄也擋不住脫軌翻車，必然陷入衝突對抗。」

對於秦剛的好戰言詞，白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）今天在媒體簡報中重申美國尋求與中國競爭但不衝突的立場，「我們的目標是贏得與中國的競爭，但我們絕對希望保持在那個層次」。

柯比也進一步指出，美國一中政策不變，不支持台灣獨立，不樂見台海現狀片面改變，絕對不樂見武力改變現狀。

在被問及媒體報導總統蔡英文將在4月初訪美，預計在加州雷根圖書館（Reagan Library）發表演說，並與美國聯邦眾議院院長麥卡錫（Kevin McCarthy）會晤時，柯比首先表示，無法代蔡總統就其旅行計畫發言。

柯比重申美國基於台灣關係法對台灣的支持，協助台灣擁有足夠的自我防衛能力。美方日前才宣布提供台灣包括F-16戰機軍火和相關設備軍售，以實現台灣關係法法規與精神，以及跨黨派對台灣的支持。