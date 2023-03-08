　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

經濟學人：台灣最大威脅　民眾未準備好對抗中國

▲▼相較於軍事訓練役退伍後得接受多次的新制教召複訓，服替代役者卻有著截然不同的待遇。（圖／8軍團）

▲中華民國國軍。（圖／8軍團）

文／中央社台北7日綜合外電報導

當蔡英文總統宣布兵役將恢復為1年時，說這是「無比困難的決定」。經濟學人兩岸特派員蘇奕安指出，這決定不該這麼難，卻反映一個事實：台灣還沒決定如何及是否對抗中國侵略。

蘇奕安（Alice Su）曾任美國「洛杉磯時報」（The Los Angeles Times）北京分社主任，去年轉任英國經濟學人週刊（The Economist）駐台資深中國特派員，負責報導兩岸。她發表專文指出，台灣曾是「世界上最危險的地方」，卻對中國的威脅麻木。直到俄羅斯對烏克蘭發動全面侵略後，在台灣嚴肅討論中國可能的入侵才成為常態。除了受到中共對台灣進行資訊戰擾亂人心影響，也反映出台灣複雜的歷史與政治背景。

儘管西方官員已經正在為了台灣可能與中國苦戰而做準備，但台灣人對於自我身分認同、與中國是何關係以及是否該與中國打仗，卻都還無共識。台灣人的前途取決於如何回答這些問題，尤其考量到距離下屆總統大選的日子越來越近。

她指出，台灣領導階層清楚，即使台灣有強大的民主與經濟上的重要性，也不足以讓世界在台灣遭受侵略時伸手支援台灣。因為從俄烏戰爭學到的經驗是，一個小國若被較大鄰國欺侮，必須先展現有自我抵抗的意志。

換句話說，要先反抗敵人，世界伸援的機率才更大。但台灣卻還沒準備好要反抗。

●當兵像夏令營

台灣國防支出經過數十年萎縮後，目前現役軍人僅16萬3000名，相較於解放軍的200萬人。而儘管台灣有200多萬名後備軍人，但每年只能訓練其中11萬人。此外，台灣的義務役常將當兵形容是「夏令營」，只是去掃地拔草，而非學習如何發射武器。

美國官員與台灣退役將領還擔憂台灣的國防戰略。台灣軍方高層將太多國防預算花在購買戰鬥機、戰車與戰艦，在30年前，這些武器對抗當時武力較弱的中國可能還有用；如今在中國飛彈威脅下，這些裝備卻顯得脆弱。

台灣政府重複美國提出的不對稱作戰論點，也就是小國抵禦大國時所需的作戰方式；但台灣的軍隊卻仍未盡全力朝這個方向努力。蔡總統宣布的延長義務役期與改革軍事訓練是一項進步，但這還不夠。

●中國心理戰進逼

不過，蘇奕安指出，中國對台灣最具威脅性的攻擊，可能是在心理層面。俄烏開戰以來，台灣的媒體上充斥陰謀論及激起對美國不信任的中國政治宣傳。這類說法往往宣稱，是北大西洋公約組織（NATO）把俄羅斯逼到牆角，北約為了美國的利益而犧牲烏克蘭，台灣必須小心別被美國逼成下個烏克蘭。

這類說法在台灣廣為流傳程度令人驚訝。當美國聯邦眾議院前議長裴洛西（Nancy Pelosi）去年8月訪台後，中國在台灣周圍進行軍演，當時不少台灣人將此怪罪政府與美國政治人物，而非中國的威脅行徑。

這樣責怪受害者的現象，是中國假訊息攻勢成果之一，目的為了擾亂台灣社會，但這同時也反映台灣歷史。

●反中與否牽動認同

台灣正式名稱是中華民國，1945年日本戰敗後，台灣被中華民國政府接收；但直到1980年代末期台灣完全民主化後，遭到壓迫的本土認同才再次興起。

根據政治大學選舉研究中心去年所做的民調，台灣人認同自己是台灣人的比例已達61%，同時認同是中國人與台灣人的比例為32.9%。但少數較年長世代的台灣人仍認同中國，並希望有朝一日統一。美國與中華民國斷交及不鼓勵台灣獨立，也使得一些台灣人對美國懷抱不信任感。

台灣將在2024年初舉行下屆總統大選，候選人將必須在美中敵對日深的世界環境下，對於台灣的未來提出新藍圖。若從認同感民調來看，民進黨應可輕鬆勝選；但認同感並非影響台灣政治唯一因素。

許多台灣人對於支持哪個政黨或支持統獨，心意仍未決。近期民調顯示，約57%的台灣民眾支持維持現狀、不要戰爭。但台灣選民可能必須在2個選項當中抉擇：要為了捍衛主權而戰，或是為了和平而投降。

中共不斷在台灣散布失敗主義訊息，說美國操控台灣「分離主義」領導人挑釁中國，若中國「被迫」攻擊台灣是這些人的錯，台灣應該默默與中國合作對抗虛假的西方。

台灣年輕人可能對於這種宣傳論已習於為常，但他們是投票率最低的年齡層。投票率最高的是55至75歲選民，當中包括最可能偏好綏靖的保守派民眾。前總統馬英九便喊出「票投民進黨，青年上戰場；票投國民黨，兩岸無戰場」的口號。

文章的結論表示，台灣是民主國家，因此前途掌握在人民手中。但中國已正在台灣媒體宣傳失敗主義與分裂內部言論，要靠台灣人團結來對抗。台灣民眾必須決定自己是誰、信仰的價值為何、是否願意打仗以及要付出哪些代價。

台灣人對自由的珍惜，應該足以讓自己準備好為了自由做出犧牲。畢竟台灣人今日享有的自由，也是付出代價換來的。

 
ET快訊
王建煊決定參選總統　坦言「台灣快要完蛋啦！」
日本搭機忘做1件事！3400元噴了　他喊：腦婆對不起
今晨8.6℃　下波「雨來了」急凍6度
聯準會加速升息衝擊　美股重挫574點、台積電ADR跌0.81

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

聯準會加速升息衝擊　美股重挫574點、台積電ADR跌0.81%

鮑爾：經濟數據強勁　聯準會最終利率恐高於預期

美國支持立陶宛抗中脅迫　力挺立台深化經濟關係

白宮稱美中關係不變　反對片面改變台海現狀

Tinder剛約完？她當街用水溝水洗下體　40秒影片瘋傳

經濟學人：台灣最大威脅　民眾未準備好對抗中國

情趣女神認了「7天做14次」榨乾叔叔級男友：懷孕就結婚

4美國公民在墨西哥被綁「大使館懸賞153萬」　被害人身分已確認

烏軍矢言堅守巴赫姆特　華府仍排除F-16援基輔

菲律賓發現26艘中國船駛向「仙賓礁」　疑似再度填海造陸

含淚告別舊iPhone Siri安慰主人要照顧自己

鹿港弟超前部署養雞當寵物　「每天下蛋」實現雞蛋自由夢

天兵女「3進3退」困停車場　防撞桿也撞爛...後車苦等

奪命畫面曝！32歲老公騎車上班成死別　妻奔現場見爆頭屍崩潰

騎士衝出被叭「雙手合十道歉」　離開回頭揮手...下秒撞人行道

泰迪熊藏過世1年愛女錄音　她聽「媽我愛妳」激動淚崩

海底撈吃飯偷把店員？！ 深情擊掌再驚喜十指緊扣

秦剛警告「台灣是陸一部分」　外交部：民主、威權無法共存

黃子佼支持孟耿如隆乳：做到H　陶晶瑩遇酸民「默默按他讚」XD

出口在眼前出不去！天兵女「三進三退」困停車場...防撞桿也斷了

聯準會加速升息衝擊　美股重挫574點、台積電ADR跌0.81%

鮑爾：經濟數據強勁　聯準會最終利率恐高於預期

美國支持立陶宛抗中脅迫　力挺立台深化經濟關係

白宮稱美中關係不變　反對片面改變台海現狀

Tinder剛約完？她當街用水溝水洗下體　40秒影片瘋傳

經濟學人：台灣最大威脅　民眾未準備好對抗中國

情趣女神認了「7天做14次」榨乾叔叔級男友：懷孕就結婚

4美國公民在墨西哥被綁「大使館懸賞153萬」　被害人身分已確認

烏軍矢言堅守巴赫姆特　華府仍排除F-16援基輔

菲律賓發現26艘中國船駛向「仙賓礁」　疑似再度填海造陸

陳零九10年情變分手「盛傳多了一個她」　被爆曖昧篠崎泫…女方避風頭

馬祖斷炊拍攝者否認通話　趙少康怒公布對話截圖：被已讀2小時

全球毒王藏台灣！真實長相曝光　年控700億「樸實騎Ubike」

小薰、鄭人碩爆情變！穩交4年「1問題卡關」曾下最後通牒：難受控

秘書「看不下去」抱怨議員遲到又自拍　結果害老闆被電爆道歉

陽明傳出去年部分利潤留在今年　EPS約53元、股利約22元

「物慾超低」星座女Top 3 ！　第一名天生理智，勤儉持家娶到賺到

台中建案深夜疑遭縱火燒出「濃煙柱」　工人急喊：調監視器找人

今早實況圖！　鄭明典畫紅圈：怎那麼集中？都不低調點

明仁會春酒找「百位旗袍辣妹」　警怒打出頭鳥：陳浩南看太多！

天兵女「3進3退」困停車場　防撞桿也撞爛...後車苦等

國際熱門新聞

榨乾叔叔級男友！情趣女神認了7天做14次

「神之乳」爆賣淫！　價碼曝光

猛男遭2女下藥迷姦　刺穿動脈放血慘死

烏戰俘遭俄軍亂槍射殺　身分證實了

神父佈道一半教堂上演活春宮　他羞喊耶穌

人妻臨終求「和前任再來一砲」尪崩潰了

4美公民在墨遭綁架「大使館懸賞153萬」

她當街用水溝水洗下體！40秒影片瘋傳

聯準會加速升息衝擊　美股狂洩574點

菲律賓發現26艘中國船駛向仙賓礁　疑填海造陸

烏戰俘疑遭亂槍處決　澤倫斯基誓言找出兇手

烏軍矢言堅守巴赫姆特　華府仍排除F-16援基輔

俄烏戰爭　再拖恐變下一個越戰

空姐公開挑行李箱「5大重點」！

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

竹聯明仁會春酒！跆拳金牌「黑道學霸」現身

榨乾叔叔級男友！情趣女神認了7天做14次

即／21萬人拿6000快看 3方式過這天不給領

32歲老公騎車上班成死別　妻奔現場見爆頭屍崩潰

快訊／蝦皮大當機！網哀號：好慘

華視主播車禍全臉毀容！7小時手術重建

iPhone 14全新黃色　台灣這天開賣

瀑布是假的！風景區認了水管放水　要遊客「看破不說破」

余皓然「雙頰凹陷」體重掉到42kg

結婚10年「愛愛0次」　老婆叫妹子來家裡！結局讚爆

「神之乳」爆賣淫！　價碼曝光

身分證拿出來！4星酒店開幕「中5碼」免費住1晚

配偶沒繳國民年金！他收3000元罰單氣炸

Joeman草莓大福沒草莓！營養師見2成份卻步了

買房給兒子住！爸遇1狀況氣到要賣房

更多

最夯影音

更多
含淚告別舊iPhone Siri安慰主人要照顧自己

含淚告別舊iPhone Siri安慰主人要照顧自己
鹿港弟超前部署養雞當寵物　「每天下蛋」實現雞蛋自由夢

鹿港弟超前部署養雞當寵物　「每天下蛋」實現雞蛋自由夢

天兵女「3進3退」困停車場　防撞桿也撞爛...後車苦等

天兵女「3進3退」困停車場　防撞桿也撞爛...後車苦等

奪命畫面曝！32歲老公騎車上班成死別　妻奔現場見爆頭屍崩潰

奪命畫面曝！32歲老公騎車上班成死別　妻奔現場見爆頭屍崩潰

騎士衝出被叭「雙手合十道歉」　離開回頭揮手...下秒撞人行道

騎士衝出被叭「雙手合十道歉」　離開回頭揮手...下秒撞人行道

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面