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社會 社會焦點 保障人權

北市府1.7億工程爆貪汙收賄數十萬　衛工處副司長20萬交保

記者黃翊婷／綜合報導

台北市工務局衛生下水道工程處副工程司龔永健，涉嫌在辦理客家文化主題公園空間改善工程時，向廠商收取數十萬元不法利益。台北地檢署7日約談龔男以及3名涉案人員，經過漏夜複訊，諭令龔男以20萬元交保，另外3人則分別以5萬至15萬元交保。

▲▼衛工處副工程司龔永健。（圖／記者游宗樺攝）

▲衛工處副工程司龔永健。（圖／記者游宗樺攝，下同。）

台北地檢署7日上午才偵結起訴前台北市勞動局長陳信瑜涉嫌貪汙案，沒想到工務局衛工處也爆發採購案弊端。2019年7月台北市政府招標進行客家文化主題公園空間改善，標案金額為1.7億元，但檢方獲報，負責這項改善工程的衛工處副工程司龔永健涉嫌在2020年至2021年間，協助得標廠商不實編列變更設計，再向市府追加預算，因此獲得數十萬元的好處。

台北地檢署7日指揮廉政署，兵分6路搜索約談龔永健以及冠君營造負責人楊樹林、監造商王櫂賢、下游包商吳志遠，經過漏夜複訊，認為龔男涉犯《貪汙治罪條例》，8日凌晨諭令以20萬元交保；王男則以15萬元交保，楊男10萬元交保，吳男5萬元交保。

針對此事，衛工處表示，案件是由台北市政府主動移送，後續會全力配合調查，而該工程目前已經竣工，正在進行驗收，衛工處會依照契約規定嚴格把關，力求品質符合標準。

▼監造商王櫂賢。

▲▼監造商王櫂賢。（圖／記者游宗樺攝）

▼冠君營造負責人楊樹林。

▲▼冠君營造負責人楊樹林。（圖／記者游宗樺攝）

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