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碧潭老街「整條攤商消失」！2派人戰翻　在地居民嘆：水很深

▲新店老街過去有不少攤商在路邊擺攤。（圖／翻攝自Google Map）

▲新店老街過去有不少攤商在路邊擺攤。（圖／翻攝自Google Map）

網搜小組／閔文昱報導

位在新店碧潭風景區旁的新店老街商店林立，是不少民眾假日的好去處。不過，有在地人發現，原本熱鬧的老街從7日開始就變得空蕩蕩，完全不見攤商、遊客蹤影，彷彿成了一般街道，好奇詢問「不好意思想請問一下，有誰知道為什麼今天開始碧潭老街的攤販全部消失了嗎？」貼文一出，引發熱議。

有網友8日在新店在地臉書社團貼出新店老街空蕩蕩的照片，感嘆碧潭風景區終於恢復成原來的樣貌，「以後遊客可以輕鬆自在的走在街道上，欣賞碧潭的美」。另外也有網友好奇，「不好意思想請問一下，有誰知道為什麼今天開始碧潭老街的攤販全部消失了嗎？」

▲有網友分享新店老街現今街景照。（圖／翻攝自臉書）

▲有網友分享新店老街現今街景照。（圖／翻攝自臉書）

消息一出，隨即引發2派網友熱議，一派網友表示，「老街是用來描述有規劃有歷史的商家聚落，那種沒規劃占用人行道的路邊攤叫老街？笑死」、「人車爭道，行人地獄，店面攤商沒特色，沒人愛去」，不過也有網友認為，「都沒攤位了是要有什麼遊客」、「肯定水很深，因為這樣以後只有貴得要死的景觀餐廳可以吃」。

根據《聯合新聞網》報導，新北市場處表示，該攤販集中區有列管，依新北市攤販整頓計畫要求攤商限縮設攤面積並排列整齊，相關單位會不定期稽查，如有影響交通、環保、公安等情事，將要求限期改善。有地方人士則透露，攤商遭到民眾檢舉，因此只能暫時先收起來，估計短期內都不會回到該街區擺攤。

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