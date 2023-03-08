4美國公民在墨西哥被綁「大使館懸賞153萬」　被害人身分已確認

▲4美國公民在墨西哥遭綁架，大使館祭出5萬美元的重賞。（圖／達志影像／美聯社）



記者林彥臣／綜合報導

來自美國北卡羅來納州（State of North Carolina）的2個家庭總共4名美國公民，入境墨西哥東北部的時候，遭到槍手綁架。隨著聯邦調查局（FBI）聯邦合作夥伴和地方當局繼續調查，已經確認4名美國公民的身分。美國大使館也對此祭出50,000美元（約新台幣153萬）的懸賞。

根據ABC新聞報導，美國駐墨西哥城大使館5日表示，3日美國公民乘坐一輛掛有北卡羅來納州車牌的白色小型貨車，從德州布朗斯維爾（Brownsville）以南的墨西哥東北部塔毛利帕斯州（Tamaulipas）的馬塔莫羅斯（Matamoros）入境。

進入墨西哥後不久，身份不明的槍手向車上的乘客開槍。槍手將四名美國公民趕上另一輛車，並與他們一起逃離現場。

4名美國公民的身份分別是麥基（Latavia "Tay" McGee）、伍達德（Shaeed Woodard）、布朗（Zindell Brown）和威廉斯（Eric James Williams）

麥基的母親表示，她女兒去墨西哥，只是要接受整形手術，事前就有提醒她，希望她不要去。

美國政府介入調查後了解到，4人進入墨西哥市要買醫療物品，疑似被墨西哥毒梟認錯成海地的販毒集團後抓走。墨西哥總統歐布拉多（Manuel López Obrador）也給出相同解釋，表示政府正在想辦法解決問題。



美國駐墨西哥大使薩拉查 （Ken Salazar） 表示，美國執法官員正在與墨西哥各級政府當局合作，以確保他們安全返回。

大使館說，FBI現在要求公眾幫助確定誰可能對此負責，並懸賞 50,000 美元。