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菲律賓發現26艘中國船駛向「仙賓礁」　疑似再度填海造陸

▲▼菲方稱發現26艘中國漁船在仙賓礁周邊和潟湖內活動。（圖／翻攝自微博）

▲菲方稱發現26艘中國漁船在仙賓礁周邊和潟湖內活動。（圖／翻攝自微博）

記者林彥臣／綜合報導

菲律賓在2、3月間發現26艘中國船駛向仙賓礁（Sabina Shoal）。中國軍事專家分析指出，當前階段中國還是會先派海警力量巡邏，確保島礁的掌握，並透過外交手段解決問題，但如果菲方外交政策無法配合轉向，中國不排除會進行更多填海造陸活動。

據菲媒《每日問詢者報》報導，菲律賓軍方派出一架西斯納公務機，往仁愛礁方向展開偵查行動。菲方稱發現26 艘中國漁船在仙賓礁周邊和潟湖內活動，並坦言中國已經佔上風。

中國軍事專家「科羅廖夫」分析指出，中國在仙賓礁附近有填海造陸的可能，但中國還是會積極以外交層面的活動來解決問題，填海造陸只是中國有可能的反制手段之一，目前出現在這個海域的中國船隻，也只是以海警船和漁船為主，如果未來中方出動「天鯨號」之類的工程船，才算有填海大動作的預兆。

除了仙賓礁之外，菲律賓當局4日也表示，在其控制的南海中業島（Thitu island）附近，發現一艘中國艦艇及40餘艘中國民兵船出沒。菲中兩國在南海的領土主權緊張情勢持續升溫。

中業島屬於南沙群島（Spratly island）是菲律賓在南海最大且戰略上最重要的前哨基地。總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr）今年2月時才表示，菲律賓「不會失去任何一寸領土」。

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