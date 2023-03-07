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悲壯遺言「榮光歸烏克蘭」！秒遭亂槍射殺　烏軍證實死者身分

▲▼烏克蘭軍方證實老兵沙杜拉（Tymofiy Mykolayovych Shadura）遭俄軍殘忍處決。（圖／翻攝自推特）

▲烏克蘭軍方證實老兵沙杜拉遭俄軍殘忍處決。（圖／翻攝自推特）

記者王致凱／綜合報導

近日網路上流傳一支烏克蘭戰俘遭處決的影片，只見這名軍人高喊「榮光歸烏克蘭」後，直接被人亂槍打死，相當悲壯。對此，烏克蘭國防部7日證實他的身分是40歲老兵夏杜拉（Tymofiy Shadura）；烏克蘭總統也說，絕對會揪出謀殺他的兇手。

綜合外媒報導，這段長約12秒的影片於6日開始透過推特在社群網路上瘋傳，影片中一名烏克蘭軍人被俄羅斯軍隊俘虜，獨自一人站在樹林中淺溝中抽著菸，身上的制服袖子上還能見到烏軍臂章。周圍俄軍最初要求他說出「榮光歸俄羅斯」，但他不願屈服，只淡淡的說了一句「榮光歸烏克蘭」，下一秒就慘遭自動武器射殺。

當子彈擊中他的身體後，這名戰俘立即倒地，此時還能聽見鏡頭外傳來另一名男子的聲音用俄語咒罵說，「去死吧，婊子」。

烏克蘭軍方透過Telegram證實，這名遇害的軍人是隸屬於烏克蘭第30獨立機械化旅的沙杜拉（Tymofiy Mykolayovych Shadura）。他原本跟隨部隊在前線作戰，但自2月3日後就在戰況激烈的東部城市巴赫姆特（Bakhmut）附近失蹤。

目前還無法確認這段影片是於何時何地拍攝，但烏克蘭軍方表示，只要烏軍從俄國佔領區尋回他的遺體，就會進行正式確認。烏軍還稱沙杜拉是被「俄羅斯入侵者」謀殺的烏克蘭英雄，矢言將替他報仇。

烏克蘭總統澤倫斯基也在6日的全國談話中表示，影片明確顯示俄殘忍地殺害了一位烏克蘭軍人，並向全烏民眾承諾「我們會抓出兇手」。烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）則呼籲國際刑事法庭調查影片中俄軍涉犯的戰爭罪行。

事實上，自從俄烏戰爭爆發以來，烏克蘭和俄羅斯已經多次互相指控對方虐待和殺害戰俘。

▼沙杜拉被俘後寧死不屈，被烏克蘭軍方稱為英雄。（圖／翻攝自推特）

▲▼烏克蘭軍方證實老兵沙杜拉（Tymofiy Mykolayovych Shadura）遭俄軍殘忍處決。（圖／翻攝自推特）

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