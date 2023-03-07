俄烏戰爭一周年掀反戰聲浪　再拖下去恐變下一個越戰？

▲德國人民在柏林發起反戰運動。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊庭蒝／綜合報導

俄烏戰爭爆發至今已滿周年，期間造成大量的死傷以及無數家庭支離破碎，歐洲各國專家在2月27日於德國柏林開啟一場研討會，由德國親基民黨（CDU）智庫康拉德阿德諾爾基金會（Konrad Adenauer Foundation）主辦，就戰爭期間俄羅斯出兵烏克蘭對於歐洲的衝擊，以及戰後烏克蘭該何去何從一事進行討論。

德國國會國防委員會主席施卓克－齊默曼（Marie-Agnes Strack-Zimmermann）在會議上提出擔憂，就算戰爭過後俄、烏雙方必然交惡數十年時間，給予烏克蘭必要的安全保證是西方國家不得不面對的問題之一，然而當烏克蘭再次受到侵犯，各國出兵援助與之交戰是否能被社會接受，又是一個難題。

▲烏克蘭頓涅茨克地區城鎮馬林卡（Maryinka）淪為一片廢墟。（圖／翻攝自推特／MFA of Ukraine）

斯洛伐克外長卡瑟爾（Rastislav Kacer）也在會議上強調，這場戰爭的結果將決定歐洲國家的未來，若烏國敗下陣來，難保俄羅斯將下一個目標放至其他歐洲國家。

眼看俄烏戰爭仍在持續進行中而沒有停戰的跡象，戰事越拖越長不是國際社會樂見的情勢，這造成了全球經濟、運輸、糧食、地緣政治等局勢變化帶來重大轉變。美國與盟友重新鞏固關係，歐洲尤其如此，越發讓人擔憂是否會演變成下一個二戰、越戰的情景。

除了與歐洲先後直接援助烏克蘭戰爭所需物資外，美國也祭出各種手段制裁俄國，包括戰爭初期即凍結了俄國3000億美元的官方外匯儲備，禁運俄羅斯原油等，不過沒有得到顯著的成效。在戰事滿一年之際，美國也宣布新一波對俄制裁措施，包括對俄羅斯政府首長、州長，以及在俄羅斯佔領烏克蘭區域的個人與實體實施制裁，並對多項產品加徵關稅。

▲西方多國禁運俄國石油，然而，亞洲大國之一的印度卻反而增加採購。（圖／路透）

對俄經濟制裁沒有得到成效的原因，主要是制裁手段反倒讓俄羅斯的金融多元化加速發展，除了與以色列、哈薩克、土耳其等國的轉口貿易大增之餘，又受到中國與印度兩國大量進口石油影響，導致俄羅斯能維持基本的戰前收入。

不過，隨著戰事的拖延，帶來的影響也越來越大，美國國內的經濟壓力受到衝擊，是最直接的體現，戰事除了帶來通膨升溫外，俄烏兩國同時是全球糧食及原物料的主要出口國之一，使得全球原物料價格持續高漲，對俄經濟制裁也使得下游成品油的供貨緊張，各國持續面對高能源價格的問題。

▲美國在俄烏戰爭滿一周年之際擴大對俄羅斯的經濟制裁。圖為拜登在2月20日突襲訪問烏克蘭。（圖／路透）

烏國的戰事需求像是無底洞，據北約官員表示，2022年夏天烏國在頓巴斯地區每天要消耗7000發砲彈，遠超過阿富汗戰爭時期的用量，在北約30個成員國中，有20國的武器儲備已幾乎耗盡。美國、歐盟、北約對於烏國的大量金援、軍援遲遲無法讓戰爭寫下一個句點，國際社會上反戰的聲浪也持續高漲，要求停止戰爭，提出和平訴求。

據《路透社》在2月的一份民調顯示，美國民眾支持烏克蘭的熱情正在消退，在6～13日受訪的4000多人之中約58%贊成軍援烏克蘭，但此數字去年4月高達73%。《路透社》指出，儘管援烏獲得拜登政府及國會兩黨普遍支持，但少數共和黨右翼人士已經開始不滿與質疑，此議題可能成為2024年總統大選的痛點。

報導還指出，烏俄戰爭爆發以來，美國國會批准了拜登政府提出的每一筆援烏資金，迄今已向基輔及盟國提供1130億美元援助，但此議題可能成為2024大選的「政治足球」（political football），意即被競爭政黨緊咬並政治化的問題。一名美國官員匿名指出，華府已向烏克蘭政府表示「美國的資源不是無限的」，「大家都了解，這場戰爭在某個時間點必須結束。我們全都希望看到它盡早結束。」