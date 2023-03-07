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美學者：中國俄烏和平計畫　真正算計是奪台

▲ 俄國總統普丁與中國國家主席習近平。（圖／路透）

▲ 俄國總統普丁與中國國家主席習近平。（圖／路透）

文／中央社華盛頓6日綜合外電報導

中國2月24日發布針對烏克蘭危機的12點立場聲明，被視為中國版「烏克蘭和平計畫」。學者認為，中國表面提倡歐洲和平，實則是想藉此創造條件，最終贏得對台戰爭。

華府智庫「保衛民主基金會」（Foundation for Defense of Democracies）學者辛格頓（Craig Singleton）在「外交政策」（Foreign Policy）雜誌撰文指出，俄烏戰爭開打12個月後，中國似乎不再像初期那樣有能力影響戰爭結果。北京現在很大程度淪為旁觀者，主要角色變成透過增購打折的俄羅斯原油和煤炭，以為莫斯科延續金融生命線。

但目前看來，這種種措施旨在確保俄羅斯能維持戰時經濟所需，而非協助莫斯科打贏戰爭。

同樣的，中國針對烏克蘭提出「關於政治解決烏克蘭危機的中國立場」，目的也不是要讓歐洲重拾和平。這12點立場與結束俄烏戰爭幾乎無關，卻有很大程度是為未來贏得對台戰爭創造條件。換言之，中國了解到，俄羅斯在烏克蘭失敗的原因，與威脅中國終極統一的原因相同。

中國這份和平計畫的重點在於要求西方國家放棄「冷戰思維」、避免「集團對抗」。在試圖緩和軍事衝突的態度掩蓋下，中國的真正動機其實是希望在美歐不繼續支持的情況下，俄國終能獲勝。

中國偏好的軍力平衡，也適用於台灣的突發事件。兩岸若是正面交鋒，中國可輕鬆取勝，但若台灣能像烏克蘭那樣取得外援軍事裝備、訓練和即時情報，孰勝孰敗還在未定之天。

各界的另一個關注重點是，這份計畫完全反對中國認為違反國際法的單邊制裁。作為替代方案，中國希望中俄擁有否決權的聯合國安全理事會能對各項措施進行多邊辯論。

以美國和歐洲聯盟（EU）為首的對俄制裁，無疑讓中國更擔心，有朝一日他們也可能陷入經濟困境。如今俄羅斯轉向經濟更強大的中國尋求支持，但若情勢逆轉，北京很大程度上只能靠自己。中國深知這點，因此更努力增強自給自足的實力，像是建立以人民幣為基礎的商品交易計畫等等，目的不外乎就是避免經濟遭受制裁。

和平計畫中的「保持工業和供應鏈穩定」，同樣是因為擔心制裁。中國企業，無論是大是小、是國家支持或表面上私營，都不敢跨過制裁門檻，不難看出中國為擺脫西方出口管制而採取的行動正持續進行。藉著透過俄羅斯未曾有過的方式與全球價值鏈掛勾，中國希望能在西方對台灣問題的審酌上施加影響力，而非像俄國一樣無從置喙。

這份和平計畫有兩個優先事項：「停止敵對行動」、「尊重各國主權」，前者反映出，北京知道俄方不能再繼續傷亡，必須重整旗鼓；後者則可看出，中國一直難以就俄國進犯烏克蘭邊界何以不是侵犯基輔主權提出合理解釋。

但這很大程度上與北京面臨的狀況不同，因為中國認為台灣與中國既不存在邊界，台灣也沒有主權，至少就國際法看來，中方說法站得住腳。台灣被排除在聯合國體系外，加上西方堅持「一個中國」，且正式承認台北的網絡日益縮減，這些條件造成台灣與烏克蘭不同，一旦台灣遭到入侵，訴諸國際法律途徑的力量可能有限。

總而言之，北京正確了解到，任何奪取台灣的計畫、或至少是任何風險最小的計畫，都將以烏克蘭和平計畫12個條件的體現和後續維持為前提。

近年來，華盛頓在強化印太同盟網絡以及加強協調並提升區域夥伴能力方面大有進展，同時致力削弱中國在某些產業供應鏈的主導地位，減弱北京利用其關鍵礦產來推動對外政策目標的能力，但要破壞中國其他戰略支柱，還有很多工作要做。

以美國為首的西方國家當務之急，就是建立強有力的制裁制度，一旦中國動員軍隊侵台，就會自動觸發。西方民主國家還必須選擇性加深與台灣的貿易和工業關係，有效降低台灣對中國的經濟依賴，同時利用其影響力支持台灣合法參與國際組織。

最後一點、也是最具爭議的一點，就是西方國家必須考慮挾中國核心弱點為武器，揚言鎖定中國在糧食問題上的高度對外依賴。糧食可說是與中國政治穩定最相關的商品，也是最可能讓人對習近平入侵算計心生懷疑的東西。

正如蒲亭學到的慘痛教訓，根據錯誤假設發動戰爭，不僅難以獲勝，還可能陷入僵局。削弱習近平對台攤牌的假設條件，可能才是完全避免攤牌的最佳方式。（譯者：鄭詩韻／核稿：施施）

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