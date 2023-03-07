女權倒退　聯合國警告：性別平等還要300年才能實現

▲聯合國祕書長安東尼歐·古特瑞斯（António Guterres）警告，全球離性平目標越來越遠。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

3月8日即將迎來國際婦女節，聯合國祕書長古特瑞斯（António Guterres）6日警告，全球在女權方面的進展「正在消逝」，實現性別平等的希望「越來越渺茫」，根據最新估計，還需要300年才能達成性別平等。

根據CNN報導，古特瑞斯在聯合國婦女地位委員會（United Nations Commission on the Status of Women）發表談話時表示，根據聯合國婦女署（UN Women）最新估計，距離實現性別平等還有300年之遠。他說，孕產婦的高死亡率、女童被迫早婚、女童因上學被綁架或侵犯等證據表明，性別平等的目標已愈來愈遠。

古特瑞斯在談話中特別提到了幾個國家，其中包含阿富汗。他表示，在阿富汗，「婦女和女孩被從公共生活中抹去」。一份提交至聯合國人權理事會的報告指出，阿富汗的塔利班政權禁止女性受教育的限制可能構成「危害人類罪」，另外，阿富汗強迫婚姻與童婚的數量增加，禁止女性出入公園、健身房等其他公共場所，以及限制女性獨立工作和旅行等。

不過，古特瑞斯沒有提到伊朗。去年12月，伊朗一名女性疑似因未正確戴好頭巾遭道德警察拘捕後死亡，引發大量抗議示威。古特瑞斯說，危機與衝突將最先也是最嚴重影響婦女與女童，而烏俄戰爭就是一個例子。

另外古特瑞斯也說，許多地區女性的性權、生殖權正在倒退，但未說明是在哪些地區。去年6月，美國最高法院推翻羅訴韋德案，將墮胎權交由各州法律決定，與此同時，波蘭一項禁止因胎兒缺陷而墮胎的法令生效後，幾乎斷絕了該國的合法墮胎。