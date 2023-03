女權倒退　聯合國警告：性別平等還要300年才能實現

▲聯合國祕書長安東尼歐·古特瑞斯(António Guterres)警告,全球離性平目標越來越遠。(圖/路透)

記者張寧倢/編譯

3月8日即將迎來國際婦女節,聯合國祕書長古特瑞斯(António Guterres)6日警告,全球在女權方面的進展「正在消逝」,實現性別平等的希望「越來越渺茫」,根據最新估計,還需要300年才能達成性別平等。

根據CNN報導,古特瑞斯在聯合國婦女地位委員會(United Nations Commission on the Status of Women)發表談話時表示,根據聯合國婦女署(UN Women)最新估計,距離實現性別平等還有300年之遠。他說,孕產婦的高死亡率、女童被迫早婚、女童因上學被綁架或侵犯等證據表明,性別平等的目標已愈來愈遠。

古特瑞斯在談話中特別提到了幾個國家,其中包含阿富汗。他表示,在阿富汗,「婦女和女孩被從公共生活中抹去」。一份提交至聯合國人權理事會的報告指出,阿富汗的塔利班政權禁止女性受教育的限制可能構成「危害人類罪」,另外,阿富汗強迫婚姻與童婚的數量增加,禁止女性出入公園、健身房等其他公共場所,以及限制女性獨立工作和旅行等。

不過,古特瑞斯沒有提到伊朗。去年12月,伊朗一名女性疑似因未正確戴好頭巾遭道德警察拘捕後死亡,引發大量抗議示威。古特瑞斯說,危機與衝突將最先也是最嚴重影響婦女與女童,而烏俄戰爭就是一個例子。

另外古特瑞斯也說,許多地區女性的性權、生殖權正在倒退,但未說明是在哪些地區。去年6月,美國最高法院推翻羅訴韋德案,將墮胎權交由各州法律決定,與此同時,波蘭一項禁止因胎兒缺陷而墮胎的法令生效後,幾乎斷絕了該國的合法墮胎。