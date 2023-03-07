玩偶裝「頭套拿下」竟是老婦人！　他親眼目睹好心疼：神情很疲憊

▲玩偶裝「頭套拿下」竟是名老婦人。（圖／翻攝自Facebook／Roslan Salleh ，下同）



記者張方瑀／綜合報導

馬來西亞吉隆坡一名男子日前逛夜市時，看到有一個穿著類似貓咪玩偶裝的人在路邊和遊客拍照，沒想到當對方坐下來拿下頭套後，卻發現布偶裝裡面的人居然是一名老婦，而且神情看起來非常疲憊。

根據《星洲日報》報導，吉隆坡一名男子日前到旺沙瑪珠站（Wangsa Maju）附近的夜市逛街，結果就看到有人穿著貓咪玩偶裝在路邊和遊客拍照，沒想到當對方將頭套拿下來，裡面居然是一名老婦人，目測年紀應該超過60歲。

從男子拍下的照片可以看到，這名老婦將頭套拿下後，就坐到一旁的矮凳上休息，神情看起來相當疲倦，她的脖子上掛著一個鐵盒，專門來收取和遊客合照後賺取的錢。

男子在臉書上發文表示，這一幕讓她相當感動，因為對方的年紀應該是在家享福的時候，但卻必須在這裡賺錢，「或許這就是她唯一能賺錢的正當管道，願上蒼能保佑這位阿姨。」

許多網友看到照片後也紛紛留言表示，「看到她這個年紀還在辛苦工作，真的感到有點難過」、「願上帝能保佑她」、「這個天氣待在布偶裝裡面真的很熱」、「她真的為了生活很努力」。