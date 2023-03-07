空姐公開挑行李箱5大重點！　親曝「1功能」重要性

▲梅根表示，行李箱最好選擇深色，不然所有刮痕都清楚可見。（圖／TikTok／meganhomme）

記者王佩翊／編譯

加拿大一名空服人員在TikTok分享了自己飛了300趟旅程後得出的「行李箱終極挑選秘訣」，她提出了5大點注意事項，希望藉此提醒網友，讓大家在外出旅遊時不會再受到行李問題困擾。

在TikTok擁有36.3萬名粉絲的網美空姐梅根（Meghan Homme）日前在自己的帳號上分享了挑選行李箱的注意事項，引發網友共鳴。梅根任職於航空公司超過3年，並且飛了超過300趟航班，她表示，首先最好使用硬殼以及防水的行李箱，因為你永遠不會知道別人在行李裝了什麼或是貨艙內放了什麼東西，並且滲入你的行李內。

她提出第二點表示，相較於亮眼的淺色，行李箱最好使用深色，因為你的行李箱可能會被放在最下層，容易遭到磨損，如果是淺色行李箱，所有的刮痕都會「非常明顯」。第三點則是比起2輪行李箱，最好選擇4輪行李箱，因為當你拖著2輪的行李箱穿過機場時，會沉重到讓你感到很痛苦。

梅根接著說，第四點則是要挑選一個「可以擴展」的行李箱，因為你永遠無法預測自己是否會在這趟旅程中買了什麼新東西，可擴展的行李箱能保障你有足夠的空間可以存放物品。她表示，第五點就是便宜，行李箱不需要太高級，夠用就好。