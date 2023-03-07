「神之乳」安齋拉拉爆賣淫！　價碼曝光

▲安齋拉拉被爆風俗店賣淫，達人揭密。（圖／翻攝自日網）



記者張鈜閔／綜合報導

29歲日本AV女優安齋拉拉擁有甜美外型、J罩杯傲人上圍，被封為「乳神」、「神之乳」，近日瘋傳她在日本風俗店賣淫，連價碼都曝光，AV達人發文揭密。

AV達人「一劍浣春秋」在部落格「PLAY NO.1」分享日本風俗店情報截圖，他認為「文案裡講的這個人就是在形容安齋無誤」，像是「神乳J罩杯的AV女優」、「出道至今已是傳奇」等，除了安齋拉拉「沒有人承受得起」，但他也坦言沒有明確講出安齋的名字就是會有風險，但現在也無法證實，因為這間風俗店根本還沒開幕，安齋拉拉的廣告文案就是他的開幕噱頭。

另外一劍浣春秋提到有人認為廣告中「90分鐘7萬日圓(約台幣1萬6千元)、120分鐘8萬5千日圓(約台幣1萬9千元)」的價碼太便宜，懷疑不可能是本人，他也指出「一般我所知道的AV女優價格就真的差不多那樣」，因此不要因為身價不符合對安齋的想像就覺得那一定不是她。

一劍浣春秋也透露有打給安齋拉拉的經紀人想證實消息，對方只回了「我去確認一下」，就不再連絡，因此現階段他也無法證實是真是假。

「神之乳」安齋拉拉一開始以藝名「宇都宮紫苑」出道，2013年時曾獲得年度最佳銷售AV女優頭銜，後來宣布引退，但在2015改名Rion復出，2018年卻又突然宣布引退，2019年底改名「安齋拉拉」再度重回AV界，三進三出AV界，每次復出作品都大賣，可說已經是轟動日本AV界的傳奇人物。

▲安齋拉拉被爆風俗店賣淫，達人揭密。（圖／攝自PLAY NO.1）