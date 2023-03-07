世上「身高差最多的雙胞胎」　日本姐妹相差75公分創金氏紀錄

記者張寧倢／綜合外電報導

日本一對33歲雙胞胎姐妹上月底獲得「金氏世界紀錄」（Guinness World Records）認證，成為全球現存身高差異最大的異卵雙胞胎女性紀錄保持人。姐姐菊地淑惠身高為162.5公分，而妹妹教惠受骨骼發育疾病影響身高僅87.5公分，兩人雖然是雙胞胎，但身高相差多達75公分。

▲日本一對33歲姐妹創下最大身高差的異卵雙胞胎紀錄。（圖／翻攝自Guinness World Records，下同）

綜合日本ANN新聞等報導，來自日本岡山縣的菊地姐妹出生於1989年10月15日，是由兩顆卵子同時受精的一對異卵雙胞胎。不過，妹妹教惠出生時就罹患「先天性脊椎骨骺發育不良症」（SEDc），是一種罕見遺傳性骨骼生長障礙，可能導致身才矮小（侏儒症）、骨骼異常或視力聽力問題。

教惠身高僅87.5公分，她從小學開始就得坐輪椅外出，也因為外貌感到痛苦與煩惱，把自己關在家裡，直到10年前發現有一名尼泊爾人在2012年被金氏世界紀錄認證為全球最矮的男性，讓她驚訝個子矮小也能拿到「世界第一」，深受鼓舞的她立下成為美甲師的目標， 2021年5月還和姐姐一起參加了東京奧運聖火傳遞的任務，更添自信，因此決定申請金氏世界紀錄。

今年2月23日菊地姐妺為了獲得金氏世界紀錄的認可，在父親擔任住持的松壽寺裡接受官方人員檢核，需要早、中、晚測量3次身高，姐妹倆當天下午6時過後接受最後一次身高測量，與前兩次記錄取平均值後，寫下了相差75公分的「全球現存身高差異最大的異卵雙胞胎女性紀錄」。

姐姐淑惠如今已搬出老家，成為一名母親，但她仍然花很多時間陪伴父母與妹妹。她說，姐妹倆有時候會因奇怪的事情吵架，個性和想法卻完全不同，她總是要教惠「把話說開，否則我是不會懂的」，不過每當需要時，姐妹倆都會站出來保護對方，就像教惠有時在學校被欺負，念不同班級的淑惠每次都會跑去救她。淑惠說，「我和她相處很久了，我不認為她是殘疾人士，她活著，像其他人一樣，就是個普通人。」

教惠說，「很多人活在不同的身體條件之下，一旦你給他們貼上標籤分類，就是歧視的開始。透過創造這項世界紀錄，我想讓大家知道，和我一樣的人也能過著美好生活，鼓勵其他遭遇相同處境者也可以做到。」