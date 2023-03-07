世上「身高差最多的雙胞胎」　日本姐妹相差75公分創金氏紀錄

記者張寧倢／綜合外電報導
日本一對33歲雙胞胎姐妹上月底獲得「金氏世界紀錄」（Guinness World Records）認證，成為全球現存身高差異最大的異卵雙胞胎女性紀錄保持人。姐姐菊地淑惠身高為162.5公分，而妹妹教惠受骨骼發育疾病影響身高僅87.5公分，兩人雖然是雙胞胎，但身高相差多達75公分。
▲日本一對33歲姐妹創下最大身高差的異卵雙胞胎紀錄。（圖／翻攝自Guinness World Records，下同）
綜合日本ANN新聞等報導，來自日本岡山縣的菊地姐妹出生於1989年10月15日，是由兩顆卵子同時受精的一對異卵雙胞胎。不過，妹妹教惠出生時就罹患「先天性脊椎骨骺發育不良症」（SEDc），是一種罕見遺傳性骨骼生長障礙，可能導致身才矮小（侏儒症）、骨骼異常或視力聽力問題。
教惠身高僅87.5公分，她從小學開始就得坐輪椅外出，也因為外貌感到痛苦與煩惱，把自己關在家裡，直到10年前發現有一名尼泊爾人在2012年被金氏世界紀錄認證為全球最矮的男性，讓她驚訝個子矮小也能拿到「世界第一」，深受鼓舞的她立下成為美甲師的目標， 2021年5月還和姐姐一起參加了東京奧運聖火傳遞的任務，更添自信，因此決定申請金氏世界紀錄。
今年2月23日菊地姐妺為了獲得金氏世界紀錄的認可，在父親擔任住持的松壽寺裡接受官方人員檢核，需要早、中、晚測量3次身高，姐妹倆當天下午6時過後接受最後一次身高測量，與前兩次記錄取平均值後，寫下了相差75公分的「全球現存身高差異最大的異卵雙胞胎女性紀錄」。
姐姐淑惠如今已搬出老家，成為一名母親，但她仍然花很多時間陪伴父母與妹妹。她說，姐妹倆有時候會因奇怪的事情吵架，個性和想法卻完全不同，她總是要教惠「把話說開，否則我是不會懂的」，不過每當需要時，姐妹倆都會站出來保護對方，就像教惠有時在學校被欺負，念不同班級的淑惠每次都會跑去救她。淑惠說，「我和她相處很久了，我不認為她是殘疾人士，她活著，像其他人一樣，就是個普通人。」
教惠說，「很多人活在不同的身體條件之下，一旦你給他們貼上標籤分類，就是歧視的開始。透過創造這項世界紀錄，我想讓大家知道，和我一樣的人也能過著美好生活，鼓勵其他遭遇相同處境者也可以做到。」
おはようございネス今週もよろしくお願いします今朝は菊地淑恵さん・教恵さん姉妹が達成した「存命中の最も身長差がある二卵性双生児」の動画を紹介します。審査で1日ご一緒させていただき、中の人はふたりのことが大好きになりました。全然キャラが違っていても、いい感じの関係性なのが素敵 pic.twitter.com/rJksMEadHw— ギネス世界記録 (@GWRJapan) February 27, 2023
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