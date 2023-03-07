男詭異失蹤8個月！妻在壁櫥「找到他木乃伊乾屍」　神秘死因出爐

▲男子突然失蹤，妻子8個月後才在家中找到乾屍。（圖／翻攝自Facebook）

記者李振慧／綜合報導

美國伊利諾伊州發生一起離奇命案，女子珍妮佛(Jennifer Maedge)向警方通報丈夫理查(Richard Maedge)突然失蹤，警方前往各地調查，甚至搜查所住的房子都找不到人影，沒想到8個月後發現人竟然藏在家中壁櫥，而且已經變成木乃伊。

珍妮佛去年4月27日下午向警方報案，通報丈夫理查突然失蹤，對方在失蹤前一天曾打電話給她，說要提早下班，然而她回到家後卻沒有發現丈夫身影，對方的車、錢包和鑰匙等重要財物都留在家中。

警方接到報案後曾前往珍妮佛住所多次進行搜查，但是都沒有發現理查蹤跡，直到去年12月11日，珍妮佛為了拿聖誕裝飾打開家中壁櫥時，意外發現丈夫的屍體就在裡面，而且已經變成木乃伊。

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這起離奇命案的驗屍報告近來出爐，驗屍官指出，理查的死因是自殺，且沒有發現任何他殺的嫌疑，屍體被發現時由於距離死亡時間太久，才會腐爛到呈現木乃伊乾屍的狀態。

曾去住宅進行搜查的員警表示，他們每次去該住宅時，都有聞到很像是地下水溝的氣味。珍妮佛也曾經報案，她一直在家中聞到一股臭味，可是警方來了2次都沒有發現，後來她聯繫一名水管工到家裡查看，工人也告訴她味道聞起來像是地水下道的煤氣味，處理管線後便沒有聞到。

驗屍官表示，由於木乃伊不會有腐臭味，再加上死者的住家環境原本就囤積、儲藏了大量物品，環境比較不整潔，才能長達這麼久的時間都沒有發現屍體。

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