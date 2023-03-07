守護幼兒乘車安全！教部補助近6億　汰換新購1710輛幼童專用車

▲警察在幼兒園所周邊實施幼童專用車聯合稽查。（圖／教育部提供）

記者許敏溶／台北報導

為守護幼兒乘車安全，教育部國育署鼓勵幼兒園汰換屆齡車輛或新購合格車輛，從108年起至今，已累計補助幼童專用車1710輛，補助經費達5.9億9834萬餘元，教育部表示，地方政府將不定期檢查幼兒園車輛使用情形，監理及警察機關稽查人員將至園所周邊實施聯合稽查及加強路邊攔檢，積極督導幼兒園使用合格車輛載運幼兒，維護幼兒乘車安全。

教育部指出，國教署持續推動幼童專用車補助政策，鼓勵幼兒園主動檢視幼童專用車使用情形，及時汰換將屆10年的幼童專用車，並促進有購置幼童專用車需求的幼兒園購置安全合格車輛接送幼兒，從108年起112年，已累計補助幼童專用車1710輛，補助經費達5億9834萬餘元，目前全國幼童專用車約3800餘輛，每年屆齡車輛平均約300至400輛，補助自108年起至今執行第5年，補助車輛累計達1710輛，已經接近半數。

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除了持續鼓勵各公私立幼兒園加速汰換屆齡車輛或新購合格車輛，保障孩子的乘車安全外，教育部表示，有鑑於幼童專用車載運對象為自我保護能力較不足的幼兒，國教署除持續督請各地方政府加強稽查幼兒園載運幼兒車輛使用情形，呼籲每一家幼兒園都應主動檢視車齡及安全性，確保車況良好並符合法規規定。

▲幼兒園所周邊實施幼童專用車聯合稽查。（圖／教育部提供）

教育部也提醒，民眾可至交通部監理服務網《幼童車查詢專區》輸入幼童專用車牌號碼查詢，或是輸入所在縣市與區域，就能查到該區所有幼童專用車相關資訊；若發現幼兒園幼童專用車違規情形，可逕向各縣市政府通報有關幼兒園載運幼童車輛違規情形。