女「脫光衣服」闖入他家！平底鍋當凶器對決　屋主直接開槍

▲維吉尼亞州35歲女子裸體闖入民宅遭槍擊。（圖／翻攝自Carroll County Sheriff's Office）

記者張寧倢／編譯

美國維吉尼亞州一名女子因非法入侵民宅被槍擊。警方表示，男性屋主聽見異常動靜後跑到廚房，發現了有陌生女子一絲不掛地從後門闖入，而且對方竟然拿著鐵鑄平底鍋敲打他的頭，還失控吼叫，最後他氣得開槍射向裸女的腿部。

據福斯新聞報導，維吉尼亞南部卡洛爾郡（Carroll County）治安官辦公室表示，奧斯汀維爾（Austinville）當地2月26日發生槍擊事件，35歲女子洛可利爾（Paula Michelle Locklear）腿部中彈受傷，但調查發現，這次槍擊是因為她非法闖入才造成的。

▲洛可利爾裸體闖民宅，還拿鐵鍋敲打屋主頭部。（圖／翻攝自Facebook／Paula Locklear）

治安官辦公室稱，「屋主聽見屋後傳來聲響，跑到廚房查看，發現一名沒穿衣服的陌生女子從後門闖入，然後她開始用鐵鑄平底鍋打屋主的頭。」男性受害人最終將洛可利爾趕出家外並將門上鎖，然而，她卻開始在外頭大吼大叫，叫受害人「離開她的房子，否則她會殺了他」。

▲洛可利爾行為失控遭屋主開槍擊中腿部，但屋主被認定是出於自衛。（圖／翻攝自Facebook／Paula Locklear）

但這還不夠，洛可利爾在住宅後門廊上找到配電箱，開始關掉屋主家中所有的電器斷路器，敲打廚房的窗戶，又猛力敲打著同一扇門，男性受害人最終忍無可忍，開槍擊中她的腿部。警方將洛可利爾逮捕後，指控她涉嫌攜帶致命武器闖入民宅重罪、襲擊與毆打、破壞他人財產等多項罪名，目前她已遭到拘留且不得保釋。

警方官員指出，在與卡洛爾郡檢察官布魯克斯（Roger Brooks）商討後，決定不會對開槍的屋主提出任何罪名指控。布魯克斯認為，他的槍擊行為是出於自衛。