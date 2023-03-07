她自嗨插錯洞！水晶棒「整根頂進膀胱」無法自拔　醫嚇壞：破紀錄了

▲以色列一名女子意外將水晶棒插入膀胱後前往醫院求醫。（示意圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

以色列一名29歲女子日前因如廁時尿道不適，並伴隨腹痛，而到耶路撒冷沙雷澤德克醫院（Shaare Zedek）掛急診，不料醫師竟在她的膀胱內發現一條10公分長的性玩具，嚇得院方立即為她做手術取出，以免女子的腹部受感染。

據《每日郵報》報導，這名女子向醫護人員坦言，她最近為了獲得「性滿足」，決定將一根水晶棒性玩具放進陰道內自慰，不料無意中卻將「姐夫」意外插入尿道，導致她的腹部嚴重疼痛，如廁時也有強烈的不適感，只好前來醫院求助。

▲▼醫師發現這跟水晶棒橫向地卡在了女子的膀胱，而且長達10公分，寬2.5公分，是院方取過最寬的異物。（圖／翻攝自《泌尿外科報告》）

女子透露，她曾花費數小時，試圖自行將性玩具從體內取出，不過卻多次以失敗告終。醫師為她進行超音波和X光檢查後發現，性玩具竟橫向地卡在了她的膀胱裡，而且這根性玩具竟長達10公分，寬2.5公分，嚇得院方立即為她安排手術。

醫師通過靜脈滴注為女子注射抗生素後，將內視鏡探入她的體內，再放入膀胱鏡確認女子體內的狀況。在檢查過程中，他們也將一根一端裝有攝影機的細長管子插入尿道，並使用「抓手」，通過尿道將性玩具夾出。

院方表示，女子2.5公分的性玩具，打破了院方過往手術2.4公分的紀錄，認為這是他們截至目前為止，從膀胱中取出的最寬的物體，幸運的是，這場手術進行得十分順利，而女子也在在醫師確認排尿無虞後，當天就出院了。