男大生大鬧機艙15小時　猥褻搭機女還尿在「商務艙熟睡乘客身上」





▲男大生被美國航空列為黑名單。（圖／達志影像／美聯社）

記者李振慧／綜合報導

美國印度籍21歲男大生亞利安(Aryan Vohara)搭機返國時突然大鬧機艙，飛行期間不但對機組服務人員態度惡劣，喝醉酒後竟然還在一名熟睡的乘客身上撒尿，誇張行為讓他在飛機落地後立即被捕，並被終身禁止搭乘美國航空(American Airlines)班機。

在美國留學的印度男大生亞利安，搭乘美國航空AA292航班，從紐約市飛往印度德里，4日晚間10時一落地就立刻被警察逮捕。美國航空表示，亞利安在約15小時的飛行途中，多次與空服人員爭吵不願意就坐，在擾亂其他乘客安全後，最後尿在一名坐在商務艙15G座位的乘客身上。

印度媒體報導，返回印度參加姊姊婚禮的亞利安，在飛機上喝得非常醉，他除了尿在一名熟睡乘客身上，還被一名女乘客投訴，他故意靠在對方身上，又差點坐在一名嬰兒身上，幸好嬰兒母親及時阻止。

印度機場副警長馬赫拉(Devesh Kumar Mahla)表示，亞利安即使被安保人員帶下飛機時，仍然持續他的失禮行為，警方將對他採取「最嚴厲的行動」，希望能達到威嚇作用，以避免類似事件再度發生。

▼男子在飛機上喝得非常醉。（圖／示意圖／達志影像）