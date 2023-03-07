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古蹟北門驛整修施工3／20起暫停停靠　麗星飯店同步整修

▲▼ 市定古蹟北門驛因整修施工 3月20日起暫停停靠 。（圖／阿里山林業鐵路及文化資產管理處提供）

▲ 市定古蹟北門驛因整修施工，3月20日起暫停停靠 。（圖／阿里山林業鐵路及文化資產管理處提供）

記者翁伊森／嘉義報導

林鐵及文化資產管理處編列預算2,700萬元整修市定古蹟北門驛，並於3月20日起進行施工，期間暫停旅客在此上下車；每週六日由嘉義至北門間開行的「檜來嘉驛-檜木列車」亦改由嘉義車庫園區月台上、下車，後續恢復停靠時間將另行公告。

▲▼ 市定古蹟北門驛因整修施工 3月20日起暫停停靠 。（圖／阿里山林業鐵路及文化資產管理處提供）

▲每週末「檜來嘉驛-檜木列車」仍繼續行駛 嘉義-北門，北門停靠站將改由嘉義車庫園區月台上、下車 。（圖／阿里山林業鐵路及文化資產管理處提供）

北門驛在阿里山鐵路興建時期已經存在，估計建造於1910~1912年，民國87年5月16日就不幸發生大火，所幸只燒毀右側百分之40，以原有建材「紅檜」整修；民國88年921大地震曾一度受損，又再次編列預算維修，成為今日的風貌，為阿里山鐵路四大木造車站之一。

▲▼ 市定古蹟北門驛因整修施工 3月20日起暫停停靠 。（圖／阿里山林業鐵路及文化資產管理處提供）

▲新北門車站現況，將同步辦理整修 。（圖／阿里山林業鐵路及文化資產管理處提供）

108年文化部登錄阿里山林業及林業鐵路為<<重要文化景觀>>，深具文化價值。惟目前木造北門驛有蟲蛀、油漆剝落等情況，經一年多規劃設計，並完成工程發包，將投入經費2,700萬元，於112年3月20日起進行施工，完成整修後將有助於提升服務品質及整體環境打造並促進在地觀光。

▲▼ 市定古蹟北門驛因整修施工 3月20日起暫停停靠 。（圖／阿里山林業鐵路及文化資產管理處提供）

▲新北門車站月台現況，將同步辦理整修。（圖／阿里山林業鐵路及文化資產管理處提供）

北門驛因工程施工自3月20日起暫時停止停靠外，每週六日由嘉義至北門間開行的「檜來嘉驛-檜木列車」，原北門停靠站將改由嘉義車庫園區月台上、下車；購票方式仍可於嘉義站、車庫園區站等車站現場購票；造成不便敬請旅客見諒，後續恢復停靠時間將另行公告

另，在北門驛對面麗星飯店也將同步整修為「新北門車站」，將投入800萬元整修，預計半年後完工。未來北門驛整修後將活化再利用，原所有北門站業務將全部移至新北門車站。

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