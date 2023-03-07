她頭部中槍慘死成無名屍！　「埋公墓45年」終於找到家人了

▲年僅28歲的派翠西亞在1978年遭槍殺棄屍樹林，直到今年才確認身分。（圖／Granby Police Dept）



記者張方瑀／綜合報導

美國麻州漢普夏郡（Hampshire County）警方1978年在格蘭比鎮的一處樹林裡發現一具無名女屍，且她的頭部還有明顯槍傷，但無法判定其身份，直到45年後才終於透過DNA鑑定找到她的兒子。

根據ABC報導，格蘭比鎮（Granby）是麻州一個居民不到萬人的小鎮，而當地警方在1978年11月於一處樹林裡發現一具女子屍體，其頭部還有明顯槍傷，且已至少死亡數個月。由於當時女子身上沒有身分證明，加上技術尚未發達，因此她以無名氏的身份埋葬在格蘭比得公墓，又被稱為「格蘭比女孩」。

西北地區首席助理檢察官蓋聶（Steven Gagne）6日召開記者會指出，當局終於在45年後透過DNA檢定，確認了格蘭比女孩的真實身分，是當時年僅28歲的派翠西亞（Patricia Ann Tucker），而她的兒子戴爾（Matthew Dale）證實，母親是在1978年失蹤，而當時他才5歲。

戴爾表示，母親的新婚丈夫柯爾曼（Gerald Coleman）在1978年8月8日將她載去熟識的友人家，結果母親至此失蹤。戴爾也相當感謝警方，這45年來從未放棄查明真相，才讓他可以在有生之年和母親團聚。

蓋聶指出，查詢當年的報案紀錄後發現，沒有任何派翠西亞失蹤的報警紀錄，因此推斷柯爾曼肯定和派翠西亞的死亡與失蹤有關，但柯爾曼在1995年因性侵與毆打等罪名被判刑，最後於1996年死於獄中，「雖然目前沒有任何理由指控任何人謀殺，但希望公眾可以積極提供相關線索。」