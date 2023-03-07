烏戰俘遭「亂槍處決」畫面瘋傳！　澤倫斯基誓言找出兇手

▲ 疑似被俘烏兵遭槍斃影片瘋傳。（圖／翻攝自推特）

記者陳宛貞／綜合外電報導

烏克蘭東部戰況激烈，俄烏雙方據信皆死傷慘重，推特近日流傳一段據稱是被俄軍俘虜的烏兵，高喊「榮耀歸烏克蘭」後遭亂槍處決的殘忍畫面，總統澤倫斯基對此也誓言，「我們會找到兇手」。

綜合CNN、天空新聞報導，這段12秒影片6日在推特曝光，其中一名穿著烏軍軍服的男子，吐出一口菸後對鏡頭說出「榮耀歸烏克蘭」（Slava Ukraini），下秒畫面外就有多人同時對他開槍，導致他當場倒地，一動也不動。

男子據信是一名被俄軍俘虜的烏兵，在鏡頭前十分平靜，似乎早就知道自己的命運。CNN尚無法獨立核實該名戰俘身分、事發地點及開槍的是誰，烏克蘭及俄羅斯國防部皆未回應。

但烏國外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）在推特發文寫下，「一段可怕的影片顯示，一名手無寸鐵的烏克蘭戰俘被俄軍處決，只因他說了一句『榮耀歸烏克蘭』。這是種族滅絕的另一項證據」，呼籲國際刑事法院著手調查。

澤倫斯基6日晚間發表例行談話中也提到，「我希望大家都能團結起來，響應他所說的『榮耀歸烏克蘭！榮耀歸烏克蘭！榮耀歸烏克蘭！』」更強調「我們會找到兇手」，烏克蘭永遠不會忘記為國捐軀者，並感謝仍在戰場上奮鬥的人。