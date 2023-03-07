印尼豪雨致災！恐怖土石流15死50失蹤　泥漿狂瀉「直接夷平村莊」

▲印尼塞拉桑6日爆發恐怖土石流，已知造成15人喪命，大約50人失蹤。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

印尼最外圍的廖內群島（Riau Islands）連日遭暴雨襲擊後，塞拉桑地區（Serasan）6日發生恐怖土石流，一個村莊被泥漿淹沒，至今造成15人死亡，數十人下落不明。

綜合法新社等外媒報導，這起事件發生於6日上午。印尼國家災害應變總署（BNPB）所提供的影像顯示，土石流帶來的泥漿與碎片直接夷平了塞拉桑島上某懸崖附近的一個村莊，當地民宅也被石塊與泥巴完全覆蓋，地面上只見部分屋頂的金屬碎片和倒塌的樹木。

▲受災地區有一個村莊直接被夷平。（圖／達志影像／美聯社）

BNPB在接獲災難通報後，6日下午已緊急派出一支60人的搜救隊從納土納島（Natuna）出發前往災區。不過搜救中心表示，由於受災地區地處偏遠，搭快艇進入災區至少也要5個小時，加上天氣惡劣、災區通訊網中斷，讓救援工作變得更加複雜。

搜救單位負責人拉赫曼（Abdul Rahman）告訴法新社，目前這場土石流的死亡人數已上升至15人，另有大約50人失蹤。廖內群島減災機構發言人祖奈那（Junainah）表示，當地的天氣難以預測，加上風勢強勁、海浪很高，各種條件都不利於救援。

印尼氣象、氣候和地球物理局（BMKG）此前曾發布預警，預計當地在7日前將出現伴有閃電的中度至強降雨。