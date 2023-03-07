日韓融冰外交開新局？尹錫悅將先後會晤岸田、拜登　強調美日韓合作

▲隨著日韓關係解套，尹錫悅可能於3月中訪日、4月訪美，先後會晤岸田文雄與拜登。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／綜合外電報導

針對擱置已久的日韓兩國爭議「二戰朝鮮籍非法徵用勞工」南韓大法院（最高法院）判決，南韓外交部昨（6）日公佈解套措施，由南韓企業代為向政府成立的基金會籌措賠償金財源，日本企業擺脫賠償責任。消息指出，南韓總統尹錫悅可能於3月中旬造訪日本，並與日相岸田文雄會談，接著4月出訪美國會晤美國總統拜登。

根據《韓聯社》，尹錫悅自從去年5月就任南韓總統後，便多次對外強調美日韓在北韓（朝鮮）、印太地區議題上達成三方合作的重要性，而其首要目標便是改善從文在寅政府時期（2019年7月）降至冰點的韓日關係。南韓總統辦公室今（7）日指出，目前內部正在研擬尹錫悅3月中旬出訪日本、同時與岸田文雄展開雙邊會談的方案。

▲尹錫悅去年9月在美國紐約會晤日相岸田文雄。（圖／推特／首相官邸）

日媒《共同社》、《NHK》也引述日本外務省高層關係人士的說法，指出尹錫悅可能於3月16至17日訪問日本，並與岸田文雄會談，目前雙方正在洽談中，「早從去年7月開始，（日本）便與南韓展開對話，日韓外交當局透過檯面下的溝通，針對尹錫悅訪日時程進行細部安排。」

若此次成功推動尹錫悅3月中旬訪日，則是繼時任南韓總統文在寅2018年5月訪日後，時隔5年再度有人以南韓現任總統的身份訪日。

同時，美國與南韓將於4月迎來美韓同盟70周年，因此尹錫悅預計4月出訪美國，並與拜登進行雙邊會談。對此，南韓國家安保室長金聖翰5日飛往美國華府，與美方高層協調美韓元首會談的時間點、型式、討論議題等。

▲尹錫悅上台後多次強調美韓同盟、美日韓合作。（圖／達志影像／newscom）

另外，今年的七大工業國組織（G7）高峰會將於5月在日本廣島舉辦，今年輪值主席國的日本有可能會邀請南韓參加，若尹錫悅成功受邀參加，將會是3月中旬訪日後，時隔2個月再度訪日，並且與拜登、岸田文雄齊聚一堂。

過去美國體認到，若要在印太地區牽制中國擴張，在達成美日韓三方合作前，必須先改善降至冰點的日韓關係，也因此拜登當聽到南韓外交部提出賠償解決方案後，便給予高度正面評價，稱日韓關係寫下歷史新篇章。

隨著南韓外交部公佈二戰朝鮮籍非法徵用勞工判決案的解套辦法、以及日本研擬解除對韓的3項半導體核心原料出口限制，導致日韓兩國關係降至冰點的爭議問題宣告落幕，屆時美日韓有可能聚焦在該如何具體實施三方合作。

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