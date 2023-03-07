　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日韓融冰外交開新局？尹錫悅將先後會晤岸田、拜登　強調美日韓合作

▲▼隨著日韓關係解套，尹錫悅可能於3月中訪日、4月訪美，先後會晤岸田文雄與拜登。（圖／達志影像／newscom）

▲隨著日韓關係解套，尹錫悅可能於3月中訪日、4月訪美，先後會晤岸田文雄與拜登。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／綜合外電報導

針對擱置已久的日韓兩國爭議「二戰朝鮮籍非法徵用勞工」南韓大法院（最高法院）判決，南韓外交部昨（6）日公佈解套措施，由南韓企業代為向政府成立的基金會籌措賠償金財源，日本企業擺脫賠償責任。消息指出，南韓總統尹錫悅可能於3月中旬造訪日本，並與日相岸田文雄會談，接著4月出訪美國會晤美國總統拜登。

根據《韓聯社》，尹錫悅自從去年5月就任南韓總統後，便多次對外強調美日韓在北韓（朝鮮）、印太地區議題上達成三方合作的重要性，而其首要目標便是改善從文在寅政府時期（2019年7月）降至冰點的韓日關係。南韓總統辦公室今（7）日指出，目前內部正在研擬尹錫悅3月中旬出訪日本、同時與岸田文雄展開雙邊會談的方案。

▲▼南韓總統尹錫悅,日本首相岸田文雄。（圖／推特／首相官邸）

▲尹錫悅去年9月在美國紐約會晤日相岸田文雄。（圖／推特／首相官邸）

日媒《共同社》、《NHK》也引述日本外務省高層關係人士的說法，指出尹錫悅可能於3月16至17日訪問日本，並與岸田文雄會談，目前雙方正在洽談中，「早從去年7月開始，（日本）便與南韓展開對話，日韓外交當局透過檯面下的溝通，針對尹錫悅訪日時程進行細部安排。」

若此次成功推動尹錫悅3月中旬訪日，則是繼時任南韓總統文在寅2018年5月訪日後，時隔5年再度有人以南韓現任總統的身份訪日。

同時，美國與南韓將於4月迎來美韓同盟70周年，因此尹錫悅預計4月出訪美國，並與拜登進行雙邊會談。對此，南韓國家安保室長金聖翰5日飛往美國華府，與美方高層協調美韓元首會談的時間點、型式、討論議題等。

▲▼拜登與尹錫悅展開50分鐘的美韓雙邊會談，聚焦如何應對北韓核武威脅。（圖／達志影像／newscom）

▲尹錫悅上台後多次強調美韓同盟、美日韓合作。（圖／達志影像／newscom）

另外，今年的七大工業國組織（G7）高峰會將於5月在日本廣島舉辦，今年輪值主席國的日本有可能會邀請南韓參加，若尹錫悅成功受邀參加，將會是3月中旬訪日後，時隔2個月再度訪日，並且與拜登、岸田文雄齊聚一堂。

過去美國體認到，若要在印太地區牽制中國擴張，在達成美日韓三方合作前，必須先改善降至冰點的日韓關係，也因此拜登當聽到南韓外交部提出賠償解決方案後，便給予高度正面評價，稱日韓關係寫下歷史新篇章。

隨著南韓外交部公佈二戰朝鮮籍非法徵用勞工判決案的解套辦法、以及日本研擬解除對韓的3項半導體核心原料出口限制，導致日韓兩國關係降至冰點的爭議問題宣告落幕，屆時美日韓有可能聚焦在該如何具體實施三方合作。

►南韓徵用工賠償案出爐　日企無須負賠償責任！喪權辱國才能換日韓和解
►日韓貿易戰可望融冰！日擬解除對韓半導體原料出口限制　韓中斷WTO調停

ET快訊
快訊／北投死亡車禍！　騎士遭輾頭慘死
醫美診所影片外流！　30名大咖歌手演員「臉清楚照到」
台灣戰力排名揭曉！ESPN看好黑馬　點名警戒3球員
LIVE／荒淫鄭明析夜污50女！變態性癖曝光　阿滴認曾參加攝
成功高中畢旅到墾丁　見「生魚片煮熟」傻眼
飛日本「來回機票4千」！　今限時開搶
迎雨後急凍！　「白天暴跌10度」時機點曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

21歲足球後衛「比賽中猝死」　後退3步倒地亡！最後身影曝光

失戀後「愛上波音737」！她把飛機當男友陪睡　曝這裡最性感

男大生大鬧機艙15小時　猥褻搭機女還尿在「商務艙熟睡乘客身上」

飛機遇嚴重亂流「乘客高空當場死亡」！　機長緊急迫降

男子試圖「開艙門、攻擊空服員」畫面曝光！　美班機乘客衝上壓制

富二代下毒「鉈摻酒」謀殺21歲女大生　驚人背景被起底

日韓融冰外交開新局？尹錫悅將先後會晤岸田、拜登　強調美日韓合作

連5年登米其林必比登！店長心肌梗塞猝逝　東京拉麵名店宣布停業

女去廁所遭殘暴猴群攻擊「鄰居鎖門不救」　女兒返家發現她重傷亡

印尼豪雨致災！恐怖土石流15死50失蹤　泥漿狂瀉「直接夷平村莊」

泰迪熊藏過世1年愛女錄音　她聽「媽我愛妳」激動淚崩

正妹初嘗泰國涼拌活蝦　一開盒集體「彈跳越獄」

歐告叼娃娃塞行李箱想打包　聽姐說「不要」秒露哭哭臉

陳零九聊分手..五堅情全開始用手機XD　他認了迷失自我「想過出家」

李維拉抵台熱情為球迷簽名　難忘「與王建民聊台灣之美」

要錢or雙倍給下個人？　累積3200！暖男全捐出

20歲騎士逆向蛇行競速　自摔被警車撞上頭部重創

紅龜粿台語也分地區！　「貴、各」唸法大不同

鹿港弟超前部署養雞當寵物　「每天下蛋」實現雞蛋自由夢

煞不住？騎士撞上公路車　他氣炸：我這1台抵妳3台

21歲足球後衛「比賽中猝死」　後退3步倒地亡！最後身影曝光

失戀後「愛上波音737」！她把飛機當男友陪睡　曝這裡最性感

男大生大鬧機艙15小時　猥褻搭機女還尿在「商務艙熟睡乘客身上」

飛機遇嚴重亂流「乘客高空當場死亡」！　機長緊急迫降

男子試圖「開艙門、攻擊空服員」畫面曝光！　美班機乘客衝上壓制

富二代下毒「鉈摻酒」謀殺21歲女大生　驚人背景被起底

日韓融冰外交開新局？尹錫悅將先後會晤岸田、拜登　強調美日韓合作

連5年登米其林必比登！店長心肌梗塞猝逝　東京拉麵名店宣布停業

女去廁所遭殘暴猴群攻擊「鄰居鎖門不救」　女兒返家發現她重傷亡

印尼豪雨致災！恐怖土石流15死50失蹤　泥漿狂瀉「直接夷平村莊」

前線國軍無肉吃　相關幹部該罰就罰

副防長柏鴻輝與妻140萬存款「不見了」　財產申報存款欄變空白

外媒爆蔡英文4月美國行見麥卡錫　外交部：請妥為查證

快訊／北投死亡車禍！騎士急煞擦撞倒地…砂石車輾過頭部重創亡

基隆捷運負擔暴增3倍　國民黨團轟「政治騙局」：政府補助看顏色？

21歲足球後衛「比賽中猝死」　後退3步倒地亡！最後身影曝光

民進黨讓中共師出有名？　李彥秀曝：邱國正用「弦外之音」示警

WBC經典賽節目單印「台灣」遭禁發　潘文忠：支持帶國旗進場

基捷負擔暴增3倍　台北受影響？蔣萬安：還在等交通部資料

經典賽開打倒數24小時　台灣經典小吃被大聯盟退貨…理由曝光

國際熱門新聞

被逼重考9年　女子崩潰弒母分屍洩憤

拒絕被趕走　貓奴女炸房拉30貓一起陪葬

報導9成退役軍官赴中賣情報　《日經》：僅為受訪者個人立場

10款「最不可靠電動車」出爐　特斯拉2車款上榜

美波音737客艙「濃煙密佈」乘客尖叫嚇哭

即／金融時報：蔡英文將在美國會面麥卡錫

烏軍擊落13架無人機　俄後備兵被迫帶鐵鏟上前線拼命

熟女師裸聊被開除　「線上賣身」8個月賺破200萬

鮑爾將赴國會作證　美股漲跌不一

特斯拉女拿油槍「硬插充電孔」！後車笑瘋

蔡總統傳與麥卡錫會晤移師美國　金融時報揭幕後

金融時報：麥卡錫擬在加州會蔡英文　避免刺激中國

紐約州演唱會踩踏1死9傷　群眾以為有槍聲

傳美擬擴大對華為設限　Nvidia出售技術案可能受阻

更多熱門

相關新聞

店長心肌梗塞猝逝　東京拉麵名店宣布停業

店長心肌梗塞猝逝　東京拉麵名店宣布停業

日本東京拉麵名店「ののくら」（NONOKURA）曾入選米其林必比登推薦名單，因手打麵及CP值高而聞名，2月下旬以來卻持續公休，讓饕客連連撲空，未料是因僅40多歲的店長心肌梗塞猝逝，無奈因後繼無人，經營5年的麵店也宣告關門，令許多粉絲感慨。

美波音737客艙「濃煙密佈」乘客尖叫嚇哭

美波音737客艙「濃煙密佈」乘客尖叫嚇哭

特斯拉女拿油槍「硬插充電孔」！後車笑瘋

特斯拉女拿油槍「硬插充電孔」！後車笑瘋

吳斯懷稱「暫緩台日軍事交流」　鄭運鵬分析立場批：比共諜還共諜

吳斯懷稱「暫緩台日軍事交流」　鄭運鵬分析立場批：比共諜還共諜

華爾街日報：美軍調整作戰思維　聚焦保衛台灣

華爾街日報：美軍調整作戰思維　聚焦保衛台灣

關鍵字：

日韓要聞北美要聞南韓尹錫悅日本岸田文雄美國拜登美日韓

讀者迴響

熱門新聞

恐比冷氣團還凶！　下波凍3天探9℃

6000元「登記入帳」最划算！　銀行業曝3招：像錢母生息

即／21萬人拿6000快看 3方式過這天不給領

開店賠2000萬！李愛綺老公鬧婚變「要離現在離」

身分證拿出來！五星酒店開幕「中5碼」免費住1晚

被逼重考9年　女子崩潰弒母分屍洩憤

她口愛前被唸「去刷牙」　最美博士：嘴巴比下體髒

女大生約砲淪性奴　學長拍片逼肉償17次

木村拓哉瘋傳「4月閃電離婚」內幕曝！　工藤靜香1舉動被抓包

「全台有雨」倒春寒！　急凍時間曝

騎士沒戴安全帽闖紅燈　警察聽原因不開單

嗆聲大哥的女人爆內戰　竹聯多人濺血砸爛陸上頭等艙

住阿里山2晚6萬9！　「日本機+酒」價格曝

阿滴認了「參加過攝理教」！教會曾說服：鄭明析是冤獄

韓邪教主私養後宮！5女脫光入浴求愛片外洩

更多

最夯影音

更多
泰迪熊藏過世1年愛女錄音　她聽「媽我愛妳」激動淚崩

泰迪熊藏過世1年愛女錄音　她聽「媽我愛妳」激動淚崩
正妹初嘗泰國涼拌活蝦　一開盒集體「彈跳越獄」

正妹初嘗泰國涼拌活蝦　一開盒集體「彈跳越獄」

歐告叼娃娃塞行李箱想打包　聽姐說「不要」秒露哭哭臉

歐告叼娃娃塞行李箱想打包　聽姐說「不要」秒露哭哭臉

陳零九聊分手..五堅情全開始用手機XD　他認了迷失自我「想過出家」

陳零九聊分手..五堅情全開始用手機XD　他認了迷失自我「想過出家」

李維拉抵台熱情為球迷簽名　難忘「與王建民聊台灣之美」

李維拉抵台熱情為球迷簽名　難忘「與王建民聊台灣之美」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面