男子試圖「開艙門、攻擊空服員」畫面曝光！　美班機乘客衝上壓制

記者張方瑀／綜合報導

美國聯合航空（United Airlines）一架班機5日從洛杉磯起飛，準備前往波士頓，沒想到在班機快要降落時，一名男性乘客竟試圖打開艙門，面對空服員質問，他甚至拿出折斷的金屬湯匙試圖攻擊，最後被其他幾名見義勇為的乘客一起制伏。

根據ABC報導，美國麻州檢察官辦公室（U.S. Attorney’s Office）指出，聯合航空一架班機5日從洛杉磯準備飛往波士頓，結果機上33歲乘客托雷斯（Francisco Severo Torres）被空服人員發現試圖開啟艙門，雙方發生言語衝突時，他突然拿起一根折斷的金屬湯匙，試圖攻擊空服員。

法庭紀錄顯示，這起事故發生在班機降落前45分鐘，當時機組員收到警報提醒，顯示頭等艙和經濟艙之間的艙門被調到一般模式（disarmed），已上鎖的手柄被推到非完全上鎖狀態，緊急逃生滑梯的手柄被移到解除待命狀態。

This shows fellow passengers on United Flight 2609 subduing Francisco Severo Torres, of Leominster, Mass., after he allegedly tried to open an emergency exit door midflight and stabbed a flight attendant multiple times. (Simik Ghookasian via ABC News) https://t.co/giAarNd91A pic.twitter.com/qKAhD1mMsD — WCVB-TV Boston (@WCVB) March 6, 2023

當時托雷斯被一名空服員發現就站在艙門旁邊，因此兩人發生爭執，經過一番爭吵後，托雷斯竟拿著一把斷裂的金屬湯匙朝一名空服員的頸部刺了3次，接著機上幾名乘客和空服員立刻衝上去將其壓制。

托雷斯後來向警方表示，他進入廁所將湯匙折斷是為了製造武器，他認為有一名空服員試圖殺死他，所以他要先發動攻擊，他也確實嘗試打開艙門想跳出去；後來乘客將其壓制後，還從他的口袋搜出一把打火機。

後來班機順利降落，也沒有任何人受傷，遇刺的空服員也僅有受到驚嚇，聯合航空表示，感謝所有見義勇為的乘客。飛機著陸後托雷斯立刻被執法人員帶走，他也被控妨礙罪、妨礙機組人員與使用危險武器罪，目前正在進行相關調查。