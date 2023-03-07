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富二代下毒「鉈摻酒」謀殺21歲女大生　驚人背景被起底

日本一名37歲男子涉嫌謀殺21歲女大生。（示意圖／翻攝自pexels）

▲ 日本一名37歲男子涉嫌謀殺21歲女大生。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

日本京都一名37歲男子宮本一希，因涉嫌謀殺21歲女大生浜野日菜子被捕，他聲稱2人原本在喝酒，女大生突然身體不舒服，他本來想打電話叫救護車，卻被對方阻擋，只好到藥房買藥，沒想到女大生後來失去生命跡象，3天後宣告不治。檢方驗屍發現死亡原因是鉈中毒（Thallium poisoning）引起的急性呼吸窘迫症候群，因而懷疑宮本一希涉有重嫌，但他在被捕後保持沉默，警方正進一步調查以釐清真相。

警方通報，去年2022年10月12日上午，宮本一希涉嫌給21歲女大生餵鉈，導致對方中毒死亡。案發前一天晚上，2人在一家酒吧用餐，隨後前往女方住處，調閱監視器以及詢問酒吧員工發現，沒有證據表明女大生在回家前身體不適。另根據屍檢結果和女大生家中情況，猜測宮本一希是先準備好鉈，趁機混入酒中。

宮本一希被捕後保持沉默。（圖／翻攝自宮本一希臉書）

▲ 宮本一希被捕後保持沉默。（圖／翻攝自宮本一希臉書）

據了解，宮本一希來自一個富裕家庭，原本在一家房屋租賃公司工作，卻在30歲辭職，在親戚的建議下，開始在京都藝妓區做生意，甚至舉辦舞妓表演，透過與酒店簽訂合約，定期可以接到工作。感情方面，他曾和國小同學有一段婚姻，但最後離婚收場，再婚後有了孩子，卻不斷外遇，比如和女大生一起約會用餐。

由於鉈是硫化重金屬礦提煉過程的副產品之一，正常人難以取得，多數是研究人員和公司才會有，用於研究及工業目的。假如鉈進入人體，症狀在幾個小時就會出現，包括嘔吐、腹瀉、頭暈、虛弱等，更嚴重還可能有意識障礙、呼吸困難，甚至是死亡。

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