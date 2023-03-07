人妻罹絕症剩9個月生命　臨終求「和前任再來一砲」！老公崩潰了

▲ 國外一名人妻罹患絕症，臨終前希望和前男友「再上床一次」。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

如果得知生命剩不久，你會想做什麼？國外有一名人妻，診斷出罹患絕症，只剩幾個月的壽命，臨終前希望可以和前男友再次上床，因此詢問老公的意見，但老公不知該如何是好，只好上網發文徵求大家的意見，掀起討論話題。

這名人夫在《Reddit》討論區提到，妻子不幸被診斷出患有絕症，醫生告知最多只能活9個月，他想盡力支持，讓她開心度過生命最後的時刻，並滿足任何願望，「我們已經在一起10年了，我記不起過去沒有她的生活是怎樣，也不知道她如果離開，我該怎麼辦？」然而，妻子卻希望可以和前男友再一次發生關係，讓他相當震驚。

▲ 人夫覺得十分兩難，無法下決定。（示意圖／翻攝自photoAC）

妻子坦言，在床事方面，她最滿意的情人是前男友，「性有時只是身體上的，對我來說是情感上的滿足，但是要做到這一點很難」。因此，他內心天人交戰，到底應該答應還是拒絕妻子的臨終願望，「我覺得我不得不同意，因為她快死了」，坦言自己感到受傷，並想知道怎樣做才對，「我恨透了這一切」。

貼文曝光後，引來熱烈討論，網友意見五花八門：「如果你的妻子快死了，她就沒有權利傷害你，根本是用死亡來勒索獲得想要的東西」、「我建議你帶她去看精神科，是不是妻子的疾病使得她的大腦退化，影響決策能力？」、「這讓人哭笑不得，很遺憾你陷入這樣的情況」。

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