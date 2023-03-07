經過覺得好熱！少年打開房門驚見「媽燒成焦屍」嚇：火勢沒蔓延

▲泰國發生離奇的火警命案。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

圖文／CTWANT

泰國武里南府6日發生離奇命案，一名13歲少年起床後發現母親沒有像平常一樣做好早餐，且經過對方房間時還「感到異常的熱」，未料他打開門竟看到房內煙霧瀰漫，等少年與祖母、村民撲滅火勢後，就發現少年母親已全身焦黑，陳屍在殘破的床上。

▲少年媽媽被燒得全身焦黑，陳屍在殘破的床上。（圖／翻攝自推特）

據《sanook》報導，這戶由87歲祖母、51歲母親和13歲兒子組成的三口之家，住在巴坤猜縣（Prakhon Chai）一處半木造的2層樓房屋。少年當時雖發現睡在另個房間的母親罕見沒做好早餐，但仍不以為意的去梳洗，直到經過媽媽房間外感到非常熱後才驚覺有異。

少年表示，他一開門就發現房內全是煙霧和火光，趕緊找在別的房間的阿嬤幫忙滅火，但等他們與前來協助的村民撲滅火勢後，就看到母親全身焦黑死在床上。離奇的是，不論是少年還是祖母，在少年開門前都沒聽到任何奇怪聲音、聞到任何怪味，且「火勢完全沒蔓延到外面」。

對此，警方依少年、奶奶及鄰居證詞，初步認為這起悲劇是場意外，有吸菸習慣的少年母親，可能是在抽菸後睡著或未完全熄滅香菸，導致在睡夢中遭火吻奪命，但也不排除是同時抽菸、喝酒後釀成的意外，不過，真正的事發原因仍有待詳細調查。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

1顆不到7元►毛孩專用 Dr.好骨力 讓愛貓愛犬健康好靈活 限時↘$399

延伸閱讀

▸ 台南名店「名東蛋糕」缺蛋縮短營業時間 老闆嘆10多年來第一次遇到

▸ 全支付會員數半年突破300萬 攜好好證券4月起賣基金

▸ 網紅阿滴被抓配戴「攝理教」教主項鍊 發聲證實「剛上大學就加入」