犯案影片曝！鴛鴦大盜竊走「5200萬元紅酒」　逃亡9個月被逮

記者張靖榕／綜合外電報導

墨西哥前選美皇后和伴侶先前到西班牙高級飯店下榻，結果中途落跑，因為偷了價值170萬美元（約新台幣5200萬元）的一箱紅酒，一路向東歐逃去，但最終仍被抓回西班牙開庭。判決結果出爐，2人被處4年有期徒刑。

▲紅酒鴛鴦大盜被判刑。（圖／翻攝推特「@CopeCaceres」）

綜合外電報導，事件發生於2021年，該對情侶到西班牙卡塞雷斯（Cáceres）一間高級飯店入住，卻竊走45瓶共170萬美元的紅酒落跑，逃亡9個月後在克羅埃西亞與蒙特內哥羅的邊境被逮個正著，送回西班牙送審，但兩人被捕時身邊沒有任何一瓶酒。

庭上法官只以塔她尼雅（Tatania）和艾斯坦尼斯勞塢（Estanislao）稱呼兩人，但仍被西班牙媒體認出身分為格娃拉（Priscila Guevara）與杜米特魯（Constantín Dumitru，以下以真實姓名為主）。

判決指出，格娃拉在2021年10月用假瑞士護照入住「Atrio hotel」，杜米特魯之後也入住，兩人一同在飯店的米其林星級餐廳內，享用了有14道佳餚的美味套餐，還有一次酒窖參觀。犯案前他們至少進出該間餐廳3次。

杜米特魯隔天清晨拿偷來的鑰匙進入酒窖，格娃拉則分散接待人員的注意力。

其中一瓶被塞入兩人後背包的紅酒，年份可追溯至19世紀、1806年，光一支價值就高達35萬歐元（約新台幣1145萬元）。國際刑警接獲竊盜案後展開追捕，終於在2022年7月時掌握兩人行蹤，趁兩人試圖入境克羅埃斯亞時將他們逮捕。

除了被判4年徒刑外，兩人也被罰繳交至少75萬歐元（2455萬元）的保險與損害賠償。目前本案尚未定讞，這對鴛鴦大盜也還有機會上訴。