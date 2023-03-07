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麥卡錫傳4月加州會蔡總統　美：議長有權決定見誰

▲▼ 美國新任聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）。（圖／路透）

▲美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）。（圖／路透）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓6日專電

美國眾議院議長麥卡錫傳計劃4月初在加州會晤總統蔡英文，美台雙方今天皆低調不願證實。但美國國務院重申，國會為獨立機關，議長能自行決定與誰會面及會面形式。

英國「金融時報」（Financial Times）今天報導，蔡總統4月初計劃出訪中美洲，期間將在美國加州和紐約停留；在加州期間，蔡總統將與代表該州的麥卡錫（Kevin McCarthy）會晤，也將赴雷根圖書館（Reagan Library）發表演說。

麥卡錫去年夏天曾表達，若當選聯邦眾議院議長有意率團訪台；今年2月被記者追問訪台計畫時，麥卡錫雖說目前沒有安排，但強調中國無權告訴他「哪裡可以去，哪裡不能去」。

至於麥卡錫為何改變心意，報導引述一名台灣高階官員表示，台灣向麥卡錫團隊提供中共近來動向和威脅的情資，指中國「目前狀況不佳」，麥卡錫和蔡總統因此達成共識在加州會面，以避免重現前眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）去年8月訪台時共軍大動作回應的情況。

面對記者詢問，白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）與美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）今天皆不願證實蔡總統將訪問美國，指台灣方面尚未宣布任何出訪行程。截至發稿，麥卡錫辦公室暫無回應。

在台灣方面，駐美代表處也選擇低調避談，僅說總統出訪邦交國相關安排均照慣例進行，目前沒有相關資訊進一步說明。

即便麥卡錫選擇在加州與蔡總統會面，華府智庫「德國馬歇爾基金會」（GMF）亞洲計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）告訴中央社記者，外界仍不應排除麥卡錫未來訪台的可能，時間點或許會落在台灣明年1月總統大選後。

2月底曾密訪台灣的眾院「中國問題特別委員會」主席蓋拉格（Mike Gallagher）近日也透露，麥卡錫可能在台灣大選後與民主黨非裔領袖傑福瑞斯（Hakeem Jeffries）一同訪台。

葛來儀指出，若麥卡錫緊接在裴洛西之後訪問台灣，對台灣沒什麼好處，且若訪問發生在今年，共軍可能會再次舉行大規模軍力展示，強化國民黨口中「民進黨帶來戰爭，國民黨帶來和平」的論述。

有鑒於台灣大選將至，葛來儀說，這恐對民進黨造成政治傷害。

 
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