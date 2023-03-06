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紐約州演唱會踩踏1死9傷　群眾「以為有人開槍」驚恐推擠衝向出口

記者柯沛辰／綜合報導

美國紐約州羅徹斯特（Rochester）當地時間5日晚間傳出演唱會踩踏意外，造成1死9傷。警方調查後表示，現場傳出有人開槍，所以群眾紛紛湧向出口，造成踩踏死傷。不過，目前沒有證據表明有開槍事件。

當地時間週日晚上，饒舌歌手GloRilla和Finesse2tymes的演唱會上發生踩踏事故。警察局長大衛．史密斯（David M. Smith）6日在記者會上表示，「目前沒有任何證據表明有人在現場開槍或有人被槍殺、刺傷。」

史密斯說，音樂會晚上11點剛結束時，眾人紛紛離開現場，但突然間開始推擠。警察接到民眾報案，稱有槍擊案發生，到場後發現3名受重傷的女性。

警方表示，一名33歲女子送醫搶救後不治，另外2名女子也情況危急，仍在搶救中。史密斯說，還有7人傷勢較輕，被送往醫院治療，但沒有生命危險。

羅徹斯特市長伊文斯 （Malik Evans）表示，這起踩踏事件是一個悲劇，將徹底進行調查。

▼羅徹斯特警局。（圖／翻攝自臉書／RPD）

▲▼羅徹斯特警局。（圖／翻攝RPD臉書）

 

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