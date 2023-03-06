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李克強告別講話「人在幹天在看，蒼天有眼」　推特瘋傳：在說誰

▲▼ 2023兩會人大開幕、李克強最後一屆工作報告、鞠躬 。（圖／翻攝 央視）

▲中國國務院總理李克強日前在告別講話時，提到「人在幹，天在看，蒼天有眼」引發討論。（示意圖／翻攝自央視）

文／中央社

即將卸任的中國國務院總理李克強日前在向國務院辦公廳人員告別講話時提到「人在幹，天在看，蒼天有眼」，引發社群平台推特上網友的關注，認為是「意有所指」。

社群平台微博認證的談話主持人「李勇Leon」2日發文說，李克強與本屆國務院官員一起向國務院辦公廳全體人員800餘人合影告別。貼文配上的影片顯示，李克強在戶外向排排站的國務院同仁頻揮手致意。

同樣的場合裡，另一段影片昨天在海外平台推特（Twitter）上開始熱傳，畫面中李克強站立並發表了一段講話。

其中一段，李克強說，今天陽光明媚，如沐春光，人們常說「人在幹，天在看，看來是蒼天有眼啊」，接著肯定國務院同仁這些年辛苦、扎實的奉獻。

一些推特網友轉發這段影片時加上自己的評論：「在說誰？」、「寓意頗深」、「是說給某人聽的」等。

李克強昨天在14屆全國人大一次會議中作任內最後一次政府工作報告，待11日新任國務院總理出爐後，他的10年總理生涯就正式結束。

李克強被認為是改革開放以來最弱勢的總理，中國國家主席習近平上任10年以來，以往的「集體領導」變成「集權」。

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