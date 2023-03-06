打開理科教室「掛滿超多火腿」　原來是日本廢棄學校找到新用途

▲日本食品業者租下廢棄學校，將其改建成火腿的加工廠。（圖／翻攝自推特）

圖文／CTWANT

日本推特近日流傳一張十分奇特的照片，照片中的門口上掛著「理科室」的大字，但是從門口往內看，教室內並沒有學生，而是掛滿了許多火腿，讓人看的是嘖嘖稱奇。後來才了解到，原來這是日本廢棄學校的最新用途。

據了解，日本因為少子化日趨嚴重，不少偏鄉地區學校面臨廢校命運，但這些建築物就這樣廢棄不加以使用顯得十分浪費。先前就有業者看上這些廢棄學校，把學校改建成咖啡館、旅館，或是變成大型展演空間。

臉書社團「日本行銷最前線」先前就曾貼出一則貼文，指稱秋田縣大館市的山田小學在廢校之後，竟然意外迎來第二春，日本食品業者白神食品（株式会社しらかみフーズ）租下山田小學，把學校內的理科教室改成製作風乾火腿的空間。貼文中也指出，除了理科教室外，其他教室也被業者改成體驗室、製造室與辦公室等工作地點。

▲在這間廢棄小學中，也能體驗業者提供的現切火腿。（圖／翻攝自推特）

這張照片是由一名日本從事啤酒釀造行業的網友所拍攝的，面對整個教室掛滿火腿的畫面，也讓該名網友驚嘆「變成一個像藝術品般的空間」。而台灣網友在看到如此奇特景象之後，也紛紛留言表示「廢校這樣再利用很厲害耶」、「這也太趣味了吧」、「這個學校產值很高」、「還以為是農業學校的實驗課程」、「以後別間學校可以帶學生來這裡參觀說明」、「覺得台灣也可以這樣利用教室，而不是把學校給推了蓋樂高（房子）。台灣蓋樂高蓋上癮了」。

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