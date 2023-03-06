以色列長年爭戰與衝突　不分男女全民皆兵！確保迅速備戰動員

▲ 以色列士兵於2月底哈瓦拉（Hawara）一起槍擊案現場。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者賴素芬台北特稿

以色列自1948年建國以來，先後與周邊阿拉伯國家發生6場主要戰爭和不斷的以巴衝突，70餘年來戰事頻繁、國防軍動員經驗豐富。以色列男女皆兵備戰與民防生存經驗值得台灣借鏡。

以色列軍役分為3類：義務兵役、預備役和職業兵役。義務兵役指所有符合條件的男女須在18歲時應召入伍。男性服役至少32個月，女性至少兩年。入伍後，不管分發到那個單位，所有新兵都必須經過3個月基礎訓練，學習軍隊紀律、射擊、急救、生化戰訊息和體能等基礎知識，基礎訓練結業後才開始本科訓練與服役。

大約80%以色列年輕人收到徵召單後服役，是世界上招募率最高的國家之一。免於服役的人包括少數族群、身體或心理不健全的人、已婚婦女或有孩子的婦女，以及經認可在猶太律法學校的宗教男性和選擇追求「國民服務」或社區工作的宗教女性 。

預備役職責是義務役完成後，每個士兵被分配到預備役部隊，他們定期被徵召接受訓練和服役，因兵團而異，軍官或士兵一年內可能被徵召數次、每次服役天數不等，政府按照兵種和服役天數給薪水和國民保險福利，預備役年齡可達51歲。

▲ 長年以巴衝突使以色列國防軍動員經驗豐富。（圖／達志影像／美聯社）

以色列國防軍（IDF）獨特的一面是以預備役軍力為國防主體，職業軍官僅約2萬名，指揮16萬現役軍人。戰鬥力不輸常備軍的預備役軍人約50萬人，以地理分區為北、中、南3個司令部。

在防禦備戰方面，以色列國防軍部署一支具有預警能力的小型常備軍（由現役義務兵和職業兵役人員組成），以及一支正規空軍和海軍。需要緊急動員時，IDF高效率召集系統可迅速在48小時內動員數十萬預備役軍人參與戰事。

除了以「國防兵役法」（Defense Service Law）與「預備役法」（Reserve Service Law）建立男女皆兵制度成為備戰核心外，以色列也有歷經考驗的民防體制與系統，包括1951年制定，之後修改數次的「民防法」（Civil Defense Law），其中規定所有住家、公寓和工商業建築都須設有防戰避難所，並在緊急情況下允許國家使用私人設備和人力。

▲ 以色列不分男女，年滿18歲即應召入伍。（圖／達志影像／美聯社）

1992年波斯灣戰爭期間，由於以色列遭受伊拉克39枚飛彈攻擊，造成零星傷亡，戰後以色列成立「後方司令部」（Home Front Command）專門負責民防與協調民間緊急應變單位等職責。

然而2006年第2次黎巴嫩戰爭，黎巴嫩「真主黨」（Hezbollah）發動傳統武裝攻擊、恐攻和游擊戰，讓以色列深受威脅，並顯露「後方司令部」因應緊急狀況的機制不足。

以色列記取教訓，於2007年12月再成立「國家緊急應變機關」（National Emergency Management Authority ，簡稱NEMA），任務是在緊急情況下協調和整合所有負責本土防禦的組織，並從當年開始每年舉行5至7天、命名為「轉折點」（Turning Point）的演習，不僅國防各部會與決策者參與演練，還動員公民、警察、地方政府、安全與搜救機構、學校、社服、照護、通訊等系統與其他公私組織等，目的在強化全國對緊急事件的準備度。

以色列全民皆兵，多數家族如85歲高齡祖父母到中年父母及20歲出頭的孫兒女們都有當兵經歷。對以色列人來說，服兵役除了備戰，更是年輕人成長與身分認同的重要社會和教育儀式，相當於其他國家的學院或大學。男女皆兵配合歷經考驗的民防體制是以色列生存的強項。（編輯：陳惠珍）