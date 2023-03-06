想領更多退休金！買5萬禮券求升官…關務長打包送政風　法官怒了

▲財政部關務署高雄關。（圖／資料照）



記者黃資真／高雄報導

財政部關務署高雄關1名64歲廖姓官員，為了在65歲退休前晉升課長，將17張價值3000元的郵政禮券放在牛皮信封裡，試圖行賄蘇姓關務長，但關務長隔天立刻轉交給政風處調查。高雄地院法官痛斥「難以想像40年來是以何種理念擔任公職」，依賄賂罪判處6月，得易科罰金，褫奪公權1年，17張郵政禮券均沒收。

判決指出，廖男擔任公職已42年，自2020年10月起擔任高雄關旗津分關的稽查課稽核，但廖男想趁65歲退休前晉升第三序列課長，而蘇姓關務長擁有陞遷人員「綜合考評」中的20分核分權，因此在2021年8月製作自我推薦績效表上交給蘇，惟當時陞遷甄審作業已結束，關務長表示得等到下年度才有機會。

2022年1月15日，因旗津分關主任屆齡退休，將依序辦理甄審作業，廖終於等到機會，再度將自我推薦績效表寄給關務長、新任的廖姓分關主任以及關務署署長。

不過，廖擔心升遷路又受阻，決定使出行賄大招，同月26日將放有17張價值3000元的郵政禮券的信封，並以公文封夾帶績效表遞交給辦事員協助轉交，然而關務長看裡面裝有禮券，隔天立刻封好交給政風處查辦。

審理時廖否認行賄，強調蘇之前在查緝私菸的案件屬於有功人員，卻沒有被列入領取獎金的名單，才會以禮券補貼她；蘇表示，她並未參與查緝工作，所以不可能被列在有功名單中，就算有她也會請人刪掉。

法官認為，廖擔任公職已超過40年，居然還會認為能夠透過賄賂換取長官青睞進而陞遷，難以想像其在這40年來是基於何種理念擔任公職，且廖始終否認犯行，無端耗費司法資源，難認有悔意，因此依公務員關於不違背職務之行為行求賄賂罪處6月，得易科罰金，褫奪公權1年，17張郵政禮券均沒收。