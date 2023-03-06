日韓貿易戰可望融冰！日擬解除對韓半導體原料出口限制　韓中斷WTO調停

▲南韓外交部長朴振6日上午針對二戰朝鮮籍非法徵用勞工大法院判決案，宣布8個多月以來韓日兩國的談判結果，由南韓民間企業代為賠償。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓大法院（最高法院）2018年針對二戰朝鮮籍非法徵用勞工案，判處日本企業須賠償15位受害者40億韓元，日本隔年7月祭出制裁，限制3項半導體核心原料對韓出口。今（6）日上午，南韓外交部宣布，由南韓民間企業籌措賠償財源。南韓宣布，兩國已決定中斷WTO爭端調停程序；同時日本表示，將啟動兩國磋商，進一步解除對韓出口限制。

根據《韓聯社》，南韓產業通商資源部6日下午針對日韓半導體核心原料出口限制一案召開簡報會議，表示韓日兩國政府為了讓雙方貿易回到2019年7月（日本安倍政府對韓祭出制裁）以前的狀態，決定儘速推動雙方相關談判；至於日本經濟產業省也在同一時間宣布上述內容。

日媒《共同社》指出，日本政府6日下午宣布，將啟動與南韓的雙邊磋商，解除從2019年持續至今的對韓出口管制強化措施。

南韓產業通商資源部強調，此次南韓政府的決定並非是撤回世界貿易組織（WTO）的爭端調停程序，而是屬於「暫時中斷」，而過去南韓也有宣布暫時中斷爭端調停的紀錄。

▲▼針對南韓外交部6日發布的對日談判結果，南韓公民團體「韓日歷史正義行動」在外交部前舉標語抗議，呼籲尹錫悅政府中斷「親日屈辱賣國」談判。（圖／路透）

據悉，當南韓大法院2018年10月判處日本製鐵、三菱重工等日本企業須賠償15位二戰朝鮮籍非法徵用勞工共40億韓元，否則得依法將在韓資產變賣為現金賠償後，日本安倍政府於2019年7月對南韓祭出報復制裁，限制氟化氫、氟化聚酰亞胺、光阻劑等3項半導體核心原料出口至南韓，同年8月又將南韓從貿易優惠待遇國「白色國家」名單中刪除。

對此，南韓政府於2019年9月針對日本的制裁措施向WTO提出訴訟。

根據日媒《日經新聞》、《時事通信》，對於南韓外交部針對二戰朝鮮籍非法徵用勞工判決案發表解方，日本首相岸田文雄6日出席參議院預算委員會時給予正面評價，「身為日本政府，我們認為（南韓此舉）將饋使日韓兩國回歸至健全的外交關係。未來將持續與南韓尹錫悅總統維持緊密溝通、發展日韓關係。」

岸田文雄也提到，日韓關係的發展背景其實與現今的戰略環境脫不了干係，「有必要更深一層強化日韓、美日韓戰略合作關係。在應對國際社會各種議題上，南韓是需要取得合作的重要鄰邦。」

▼日相岸田文雄6日在參議院談到南韓大法院判決問題。（圖／達志影像／美聯社）

▲尹錫悅2023年3月1日首次以南韓總統身分發表三一節紀念詞。（圖／路透）

針對南韓外交部6日針對二戰朝鮮籍非法徵用勞工提出的賠償解決方案，尹錫悅則表示，將為未來的韓日關係寫下新頁，「為了讓韓日兩國關係迎來新的時代，兩國政府必須致力於以未來世代為中心，履行中心軸角色。」

至於美國總統拜登也同樣給予正面回應，表示日本、南韓身為美國最親密的同盟，一旦兩國完全履行雙方協議，則將對維護自由開放印太地區的共同目標上有所幫助。

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