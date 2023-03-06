俄兵厭戰！瓦格納首腦控「軍方不給彈藥」　巴赫姆特前線恐潰敗

▲ 據信瓦格納集團自開戰以來傷亡慘重，俄國邊疆地區也可見有瓦格納士兵墳墓。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

烏克蘭東部戰略重鎮巴赫姆特（Bakhmut）戰況激烈，傳出有俄軍部隊因傷亡慘重厭戰，拒絕服從命令進攻烏軍陣地，傭兵組織「瓦格納集團」首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）也出面指控，國防部承諾提供彈藥卻沒有做到，恐怕使巴赫姆特周圍陣地陷入危險。

根據《路透社》，普里格津5日透過Telegram表示，俄國國防部承諾2月提供的彈藥遲遲未到，可能導致巴赫姆特周圍前線潰敗，「我們目前正努力找出原因究竟是單純的官僚主義，還是有人背叛。」

普里格津過去就經常公開批評國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）和高級軍事將領，2月也曾指控紹伊古等官員扣留軍需供給，形同犯下叛國罪。

Telegram頻道「Wagner Orchestra」4日公開的影片中，普里格津也指出，手下部隊擔心一旦戰敗會淪為政府代罪羔羊，「若瓦格納現在從巴赫姆特撤退，對所有保衛俄國利益的軍事組織來說都不是件好事。」

另一方面，烏軍5日指出，俄軍正砲擊巴赫姆特附近多處近定居點，企圖向該市推進。烏克蘭軍事分析家日丹諾夫（Oleh Zhdanov）坦言，戰況可說非常危急。烏軍指揮官納札倫柯（Volodymyr Nazarenko）坦言，巴赫姆特及周邊地區「有如地獄，整條東部前線都是」，但目前未收到撤退指示，在嚴峻條件下仍堅守防線。

烏軍還聲稱，俄軍第155旅在頓內茨克西南部的布格列達爾（Vuhledar）附近損失慘重，高級軍官因此拒絕服從進攻命令，「根據現有情報，該旅領袖和高級軍官拒絕聽從沒用的指揮官命令，發動新的無謂進攻，在幾乎毫無防護或準備的狀況下襲擊防禦嚴密的烏克蘭陣地。」

日丹諾夫透露，俄國2支哥薩克（Cossack）部隊「草原」（Steppe）及「老虎」（Tiger）都對指揮官不滿，拒絕參與對巴赫姆特的新攻勢。《路透社》尚無法證實相關報導。