瑞士三角巧克力包裝要改了　馬特洪峰經典圖案將消失

▲瑞士三角巧克力包裝上的馬特洪峰圖案深植人心，山脈中還藏著一隻熊。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

瑞士百年三角巧克力品牌「Toblerone」的經典包裝，除了三角形的形狀，「馬特洪峰」（Matterhorn）山脈圖案最令人印象深刻。不過隨著部分生產地點轉移至海外，馬特洪峰也將走入歷史，未來將以普通的阿爾卑斯山峰取代。

衛報報導，這項改變源自於2017年推出的「Swissness」法案，針對食品、工業產品及服務使用瑞士國旗紅底白十字的圖案或其他瑞士指標性象徵進行限制。以食品而言，若要標榜「瑞士製造」，產品就必須符合原材料80%來自瑞士、大部分加工也要在瑞士進行；而牛奶及奶製品的標準更高，必須要達到100%，只有可可等無法從瑞士取得的原料除外。

由於Toblerone巧克力部分生產轉移至瑞士境外，牴觸這項法案內容，深植人心的馬特洪峰圖案未來也將移除。製造商「億滋國際」發言人表示，未來重新設計的包裝將以普通的阿爾卑斯山峰來替代，引入現代化流線型山峰標誌。

自1908年以來，Toblerone三角巧克力就在瑞士首都伯恩（Berne）製造，不過億滋國際去年宣布，自2023年底起，將把部分生產轉移至斯洛伐克的工廠。