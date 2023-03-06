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被逼重考9年、寫下血書！女崩潰「弒母分屍」洩憤　揭露非人生活

（示意圖／Pixabay）

▲女子不堪母親多年來的束縛，憤而弒母。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

日本先前發生一起人倫悲劇，一名34歲的女子因為被迫重考9年醫學系，日常又處於極大的家庭壓力下，最後崩潰殺害母親，甚至還分屍洩憤。這在當時也引發日本社會開始探討「教育虐待」的問題。而現有媒體追蹤報導，揭露該名女子長時間處在忍受母親過度管控的生活中，讓人看得十分唏噓。

日本媒體《婦人公論》近期報導這起人倫悲劇背後的故事，內容中表示整起事件發生於2018年，當時居住在滋賀縣守山市的31歲女子明里（化名），被58歲的母親妙子（化名）長期精神虐待。妙子逼迫明里一定要考取國立大學的醫學院，為了督促課業，明里被迫接受妙子的監管，甚至連洗澡都要一同進行。明里也因此過上9年的重考生生涯。而在第二次重考失利後，明里滿腦子的想法就是「擺脫母親」。

在明里18歲那年，她第一次離家出走，甚至為了生計還跑去應徵工作。沒想到卻被母親阻攔，甚至從工作地點被抓回家，好不容易找到的工作就這樣泡湯了。而在2006年，明里20歲時，她實行了第二次的離家出走，將自己兩箱衣物寄送到高中國文老師家中，並且附上信件請求老師暫時保留。與此同時，她也順利應徵上石川縣金澤當地一家包住宿的工作。

沒想到，將這一切寫在日記裡面的明里，離家出走計劃卻被偷看日記的母親妙子得知，之後妙子就打電話警告明里的高中國文老師，要求對方把明里的包裹寄送回來，妙子甚至還花錢雇傭私家偵探跟蹤明里，而金澤包住宿的工作，也就在這樣的情況下泡湯了。明里第二次離家出走失敗，又這樣回到讓她窒息的原生家庭中。而在這之後，明里的手機就被母親給沒收，僅能在母親的監視下使用。

明里的高中國文老師表示，自己的確有接過妙子的恐嚇電話，同時在這次事件發生後，也失去了明里的聯繫。而在母親的逼迫下，回到家庭的明里又再次回歸到重考生的生涯中。而對於日本人十分重要的20歲成年禮，明里也因為要準備考試的關係而被迫放棄參加。

報導中指出，其實在第一次重考時，明里曾考上一間京都的預科學校（為學生升入大學設立的短期學校）。但由於地處京都，明里在母親的脅迫下，被迫放棄預科學校的入學。而也因為一年一年重考，妙子總是會逼迫明里返回高中母校拿取「高中學歷調查書」，以便參加重考。

而更令人髮指的是，妙子似乎完全不想理會明里的意願，甚至還逼迫用針扎破指尖，用血液在紙上書寫「努力學習，你會通過考試的」，用如此病態的方式「激勵」。明里也表示，自己就算成年後也很少喝酒，有一次在打工結束後的聚會上喝了一點酒，沒想到返家時，身上的酒氣卻激怒了母親，當天晚上就被母親關在屋外，被迫在花園度過一夜。而在這次事件後，明里再也不碰任何酒精。

整個重考的生涯中，明里考取的學校與科系都是被母親「全權決定」，明里自己沒有任何自主的機會。報導中還描述了一段明里重考過程中，母親意外迷上盆栽與多肉植物的事情，當時妙子在一次購物中，意外對多肉植物十分喜愛，於是便天天到商店觀看、購買盆栽。

妙子甚至還會拉著明里一起前往商店，要求明里給予購買的意見，明里也自述自己會順著母親，給出具體且細緻的建議，避免從中被母親發現有敷衍的態度，即便明里本人對這個事情完全不感興趣，甚至感到十分厭煩。

而根據日本媒體報導指出，明里在歷經9年的重考生涯後，最後考上滋賀醫科大學醫學部的護理系，而她在一次助產士考試落榜後找尋到目標，希望能成為專門的手術室護理師，但母親卻堅決反對，要求明里簽下契約，保證就算沒考上助產士也不會去當護理師，如此態度讓明里完全崩潰。

最後明里在2018年1月時，趁著母親睡著之際，拿出刀械砍向母親的左頸部。最後為了掩人耳目，還將母親妙子的遺體肢解，將母親的手腳丟入可燃垃圾中，身體則放進垃圾桶，丟棄在離住家250公尺遠的河川。

在做完這些事情後，明里在社群網站上寫下「終於打倒怪物，從此可以安心了」等字樣。同年6月，警方以屍體遺棄罪嫌將她逮捕，直到一審判決後，她才坦承犯行。而法院考量明里的遭遇，最後是判決10年有期徒刑。

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