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2年逾200場火災！孟加拉洛興雅難民營大火　燒毀1.2萬人家園

▲▼孟加拉東南部城市科克斯巴扎爾（Cox’s Bazar）的洛興雅（Rohingya）難民營5日下午嚴重火災。（圖／路透）

▲孟加拉的洛興雅少數民族難民營5日下午發生嚴重火災。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

孟加拉東南部邊境一處洛興雅（Rohingya）穆斯林難民營5日下午發生一場大火，當地住著100多萬緬甸洛興雅難民，遭惡火襲擊的11號營地約有2000個避難所一夕燒毀，約1.2萬人無家可歸。孟加拉當局記錄顯示，自2021年至2022年的兩年間，洛興雅難民營就發生過大大小小共222起火災。

▲▼孟加拉東南部城市科克斯巴扎爾（Cox’s Bazar）的洛興雅（Rohingya）難民營。（圖／路透）

▲越境逃至孟加拉東南部科克斯巴扎爾的洛興雅難民。（資料照／路透）

綜合美聯社、路透社報導，孟加拉救濟和遣返委員拉曼（Mohammad Mizanur Rahman）表示，這場大火發生在東南部城市科克斯巴扎爾（Cox’s Bazar）的一處難民營，火勢迅速吞噬了用竹子與防水油布搭建的簡易住所，大約2000個避難所被燒毀，導致1萬2000名受迫流離的緬甸公民再次無家可歸。

科克斯巴扎爾警方表示，目前尚未估計損失，但沒有人員傷亡的報告。聯合國難民署（UNHCR）孟加拉分支在推特發文稱，洛興雅難民的志工們正針對火災做出反應，難民署機構與合作夥伴也在提供支援。

▲▼孟加拉東南部城市科克斯巴扎爾（Cox’s Bazar）的洛興雅（Rohingya）難民營5日下午嚴重火災。（圖／路透）

▲科克斯巴扎爾的難民營5日火災，造成上千個簡易避難所付之一炬。（圖／路透）

育有6個孩子的40歲父親烏拉（Selim Ullah）表示，他什麼都挽救不了，「一切都燒成灰燼，許多人無家可歸，我不知道我們還會遭遇什麼。我們當時在緬甸面臨很多問題，房子都被燒毀了。而如今又再次發生。」

事實上，科克斯巴扎爾難民營過去火災頻傳，孟加拉國防部上月報告稱，2021年1月至2022年12月的兩年間，洛興雅難民營就發生了222場火災，其中包含60起縱火事件。2021年3月一場最嚴重火災燒光一整區定居點，造成至少15死、5萬人流離失所。

▲▼孟加拉東南部城市科克斯巴扎爾（Cox’s Bazar）的洛興雅（Rohingya）難民營5日下午嚴重火災。（圖／路透）

▲孟加拉數十年來約已湧入100萬名洛興雅難民，而難民營卻火災頻傳。（圖／路透）

過去數十年來，已有100多萬洛興雅難民從緬甸逃到孟加拉，其中有多達74萬人是在2017年8月緬甸軍方發動殘酷鎮壓後開始越境，2021年軍方掌管政權以來緬甸局勢持續惡化，連帶導致試圖遣返難民的行動失敗。

美國政府2022年證實，緬甸軍方對洛興雅少數民族進行系統性鎮壓，對平民實施大規模暴行，更直批這樣的壓迫相當於種族滅絕。報導解釋，信仰伊斯蘭教的洛興雅穆斯林在以佛教信仰為主的緬甸，遭受廣泛歧視，大多數人被褫奪公民身分和許多權利。

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