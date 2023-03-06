　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

迷戀韓團成員　她砸56萬買「約會福利」真相超幻滅！存款全燒光

▲▼ 追星,粉絲,偶像。（示意圖／CFP）

▲ 日本一名主婦為了追星花光積蓄，才發現落入騙局。（示意圖／CFP）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本關東一名家庭主婦迷上號稱來自韓國的地下偶像男團，為了能和成員單獨約會，前前後後砸了250萬日圓（約新台幣56萬元）追星，事後才發現對方根本是假裝成韓國人的日本人，但所有存款早就被騙光。

日本《週刊現代》報導，住在關東郊外的44歲主婦寺島由美子（化名）喜歡上韓國天團BTS後，為了購買周邊商品，經常前往東京新大久保的韓國街，並在那裡遇上一名自稱韓國地下男團「X」（化名）成員的19歲男子太容（化名）。

寺島形容，當初被這名男子「少女般的臉蛋、白皙的皮膚吸引，而且很像BTS成員」，馬上就答應去看演出，當時心情非常激動，門票也只要2000日圓（約新台幣450元）左右，「老實說演唱會就像小孩才藝表演一樣粗糙」，但還是被他們努力唱跳的模樣迷住。

寺島回家後傳訊息給太容，對方也回復她表示感謝，她從此便開始砸大錢追星，但真正燒錢的不是看演出，而是演出結束後的「福利」。

為獲得近距離拍立得、擁抱的機會，寺島每周都去看演出，每次花費高達4萬日圓（約新台幣9000元），就是為了湊到100萬日圓（約新台幣22.5萬元）的目標，和太容單獨約會，最後也美夢成真，為此十分心動。

未料到了約會當天，寺島被男子當成ATM，被他帶到美容診所幫他付錢，寺島當時滿心歡喜，二話不說就為他埋單，看到證件才驚覺他根本不是韓國人。

離開診所後終於如願和他牽手逛街約會，寺島卻逐漸發現對方不僅韓文說得不好，言談中也顯得知識淺薄、沒有內涵。這天過後寺島便不再去看演出，而男子起初還熱情邀約，後來竟怒罵「不要無視我，老太婆」，令她從此幻滅。

回過神來所有積蓄都被騙光，對寺島來說是一次慘痛的教訓，也提到除了自己以外，男子還以相同手法誘騙許多未成年少女，她們都因渴望被「翻牌」花費大把錢財，希望這樣的亂象能夠受到重視。

ET快訊
經典賽巴拿馬首戰對中華隊　先發投手曝光
快訊／蔡天鳳分屍案！頭顱雙腿DNA比對結果出爐
已領勞保年金　做這件事再領一筆！
蔡天鳳案「煮屍」成關鍵！高大成提1隱憂：台灣半年內可能也發生
股王「每股配45元」創新高！　殖利率僅1.68%
大谷翔平跪著單手開轟！　驚天3分砲
一天暴跌15度！　10縣市急凍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

捷克議長：總統「對中國奴性政策」徹底失敗　與台灣合作符合利益

大車「內輪差」有多恐怖？　日物流卡車轉彎28秒空拍片被推爆

南韓放寬每周最長工時！從52小時「延長至69小時」　可選放長假補償

被逼重考9年、寫下血書！女崩潰「弒母分屍」洩憤　揭露非人生活

迷戀韓團成員　她砸56萬買「約會福利」真相超幻滅！存款全燒光

打開理科教室「掛滿超多火腿」　原來是日本廢棄學校找到新用途

俄國防部長赴馬力波　視察頓巴斯基礎設施

車禍醒來罹患臉盲症　男認不出妻小！老婆每天追問「我是誰」

閨蜜到酒吧參加派對「5人集體失蹤」　警40小時後找到3女屍體

全城毀滅！烏東萬人城鎮只剩殘骸瓦礫　震撼空拍畫面曝光

謝金燕含淚：我不是豬哥亮親生！　全場瞪大眼嚇歪

20歲騎士逆向蛇行競速　自摔被警車撞上頭部重創

教帥兒「被稱讚該怎麼回」　爸給自肥解答！網：別說謊

品嚐泰國夜市奇特小吃　活蝦口內亂跳還會咬嘴

柏納帝那轟荷蘭唯一1分！　大讚台灣很強：期待對決

男開心訂到BLACKPINK門票　隔天收兵單傻眼：要去哪看？

三重外送員送餐途中猝死　騎車搖晃2度停下連撞4車

兒子吃到一半倒頭就睡　媽咪檢查後：是倉鼠？

29歲啃老族伸手要錢買毒　母親看不下去...帶警搜證

工讀生？歐告坐等刷牙　「全程不反抗」超乖巧

捷克議長：總統「對中國奴性政策」徹底失敗　與台灣合作符合利益

大車「內輪差」有多恐怖？　日物流卡車轉彎28秒空拍片被推爆

南韓放寬每周最長工時！從52小時「延長至69小時」　可選放長假補償

被逼重考9年、寫下血書！女崩潰「弒母分屍」洩憤　揭露非人生活

迷戀韓團成員　她砸56萬買「約會福利」真相超幻滅！存款全燒光

打開理科教室「掛滿超多火腿」　原來是日本廢棄學校找到新用途

俄國防部長赴馬力波　視察頓巴斯基礎設施

車禍醒來罹患臉盲症　男認不出妻小！老婆每天追問「我是誰」

閨蜜到酒吧參加派對「5人集體失蹤」　警40小時後找到3女屍體

全城毀滅！烏東萬人城鎮只剩殘骸瓦礫　震撼空拍畫面曝光

美國防長：巴赫穆特只有「象徵性價值」　淪陷也不會造成戰略挫折

雄獅王文傑：台灣不能只有台積電　盼成立觀光國家隊

朴敘俊穿女裝、背女包出發看秀無違和！親切比心展現暖男氛圍

巴拿馬首戰對中華先發投手人選曝光　總教練證實了！

震撼！「最強女高中生」張聿嵐最後2戰傷缺　陽明和北一女爭決賽門票

快訊／確定是蔡天鳳！鍋內人頭、冰櫃雙腿DNA比對結果出爐

扯！大谷翔平連2打席開轟灌6打點：還在調整時差

捷克議長：總統「對中國奴性政策」徹底失敗　與台灣合作符合利益

洗衣機「每2年要找人拆洗？」踩雷下場曝　神人揭1關鍵：有差

已經領了勞保年金　勞保局：9月前做這件事再領一筆

耳中夾出1公分巨型粉刺　毛孔瞬間變身「芝麻黑洞」

國際熱門新聞

拒絕被趕走　貓奴女炸房拉30貓一起陪葬

烏東前線城鎮毀滅　慘烈現況曝光

浴室驚「透明條蟲」他急送驗　真相曝光好糗

影片曝！　俄外長稱「烏克蘭發起戰爭」台下爆笑

被逼重考9年　女子崩潰弒母分屍洩憤

辦葬禮才知兒還活著　父：家中屍體是誰

浮潛被丟包　夫妻蜜月險雙雙溺斃

閨蜜參加派對集體失蹤　警找到3女屍體

台灣漁船石垣島海域翻覆！7船員下落不明

即／台灣籍漁船翻覆　尋獲1具遺體！

嫁給大16歲繼父！她曬激吻照喊：正確決定

民宅「400具犬屍遍野」看不見地板

一半賓客沒來　新人砸82萬宴客毀了

右手捲入揉麵機！員工手掌慘被絞碎成肉泥

更多熱門

相關新聞

南韓放寬每周最長工時！延長至「69個小時」

南韓放寬每周最長工時！延長至「69個小時」

為了避免勞工過勞，南韓文在寅政府從2018年7月起正式推動修法，將每周工作時數限制在52個小時以內。不過尹錫悅政府上任後，亟欲推動將工時延長至每周最多69個小時，今（6）日南韓雇傭勞動部正式發布工時制度改編方案，彈性延長勞工最大工時至每周69個小時，可依繁忙程度做調整，並選擇休假作為加班的補償。

被逼重考9年　女子崩潰弒母分屍洩憤

被逼重考9年　女子崩潰弒母分屍洩憤

理科教室掛滿火腿　原來是找到新用途

理科教室掛滿火腿　原來是找到新用途

日韓貿易戰可望融冰！日韓擬「各退一步」

日韓貿易戰可望融冰！日韓擬「各退一步」

南韓徵用工賠償案出爐　日企無須負賠償責任

南韓徵用工賠償案出爐　日企無須負賠償責任

關鍵字：

追星男團日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

「全台有雨」倒春寒！　急凍時間曝

即／21萬人拿6000快看 3方式過這天不給領

韓邪教主私養後宮！5女脫光入浴求愛片外洩

街頭拜託女路人拍照「她超眼熟」！

騎士逃逸被警車輾　親人怒罵警察

唐綺陽運勢／4星座「生涯有重大變化」

4人玩3天　媽訂高檔飯店含淚付7萬

一夜轉冬低溫警報　下波更強恐上看寒流

目擊選手過磅超重「當眾脫到剩內褲」！全場超尷尬

阿里山高檔飯店被控房價不合理！業者回應了

馬祖斷補20天　官兵求「想吃肉」

咖啡廳倒閉　60店貓未結紮扔糞窟

男PO匕首預告「將在機場隨機殺人」

身分證拿出來！五星酒店開幕「中5碼」免費住1晚

陸網瘋傳林志玲遭家暴！真相粉絲怒了

更多

最夯影音

更多
謝金燕含淚：我不是豬哥亮親生！　全場瞪大眼嚇歪

謝金燕含淚：我不是豬哥亮親生！　全場瞪大眼嚇歪
20歲騎士逆向蛇行競速　自摔被警車撞上頭部重創

20歲騎士逆向蛇行競速　自摔被警車撞上頭部重創

教帥兒「被稱讚該怎麼回」　爸給自肥解答！網：別說謊

教帥兒「被稱讚該怎麼回」　爸給自肥解答！網：別說謊

品嚐泰國夜市奇特小吃　活蝦口內亂跳還會咬嘴

品嚐泰國夜市奇特小吃　活蝦口內亂跳還會咬嘴

柏納帝那轟荷蘭唯一1分！　大讚台灣很強：期待對決

柏納帝那轟荷蘭唯一1分！　大讚台灣很強：期待對決

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面