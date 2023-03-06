蘇伊士運河卡船！17萬噸級貨輪擱淺　急派拖船救援現場畫面曝

▲一艘貨櫃船5日卡在蘇伊士運河數小時。（圖／翻攝自蘇伊士運河管理局推特）

記者張寧倢／編譯

埃及當局5日表示，一艘17萬噸級貨櫃船在蘇伊士運河擱淺。管理運河的官員指出，這艘船原定從馬來西亞航向葡萄牙，卻在通過運河一處雙向水道時擱淺，但沒有影響運河交通，拖船出動作業5小時後已經重新浮水，再次準備通過運河。這艘船與2021年卡在蘇伊士運河造成「大排長榮」的長賜輪長度相近。

رجال هيئة قناة السويس دوما على قدر التحدي… مقتطفات من عبور سفينة الحاويات MSC ISTANBUL بالقناة بعد نجاح عملية تعويمها بواسطة قاطرات الهيئة #MSC #SUEZCANAL #قناة_السويس_شريان_الحياة pic.twitter.com/VwoseaRh3M — هيئة قناة السويس Suez Canal Authority (@SuezAuthorityEG) March 5, 2023

根據美聯社報導，蘇伊士運河管理局（Suez Canal Authority，下稱SCA）局長拉貝（Ossama Rabei）表示，懸掛著賴比瑞亞國旗的貨櫃船「MSC伊斯坦堡號」（MSC Istanbul）5日在蘇伊士運河一段雙向通行水道擱淺受困。SCA推特發文指出，當局已經出動4艘拖船處理。

▲貨櫃船「MSC伊斯坦堡號」（MSC Istanbul）卡在蘇伊士運河數小時。（圖／翻攝自蘇伊士運河管理局推特）

拉貝表示，儘管有船隻擱淺，但並未造成航道通行的任何問題。但他沒有詳細說明擱淺原因。報導指出，經過5小時的拖船作業， MSC伊斯坦堡號已於同日晚間重新上浮至水面，並且繼續通過蘇伊士運河。SCA後續也公布了拖船在現場救援的影片。

▲據美聯社，MSC伊斯坦堡號與曾經卡在蘇伊士運河的長榮長賜輪長度相近。（圖／翻攝自蘇伊士運河管理局推特）

根據船舶追蹤網站「Marine Traffic」資料，MSC伊斯坦堡號打造於2015年，由總部位在瑞士日內瓦的地中海航運公司（Mediterranean Shipping Company，MSC）負責運營，船身長度為399公尺、寬度54公尺、總噸位17萬6490噸。美聯社指出，伊斯坦堡號與2021年3月卡在蘇伊士運河單向水道上的長榮貨輪「長賜輪」長度相近，當時長賜輪擱淺導致當地航運阻塞長達6天，數百艘船隻航程受到影響。