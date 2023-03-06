強迫11個月嬰抽電子煙　「男嬰痛苦吐煙」畫面曝光！16歲媽現身

▲嬰兒被媽媽強迫抽煙引發爭議。（圖／翻攝自Facebook）

記者李振慧／綜合報導

澳洲網路上近來流傳一支媽媽強迫嬰兒抽電子煙的誇張影片，影片中可看到，一名11個月大男嬰嘴巴被放了一支電子煙，他吸了一口後，嘴裡噴出濃煙，一旁的媽媽還哈哈大笑，影片瘋傳後引發外界撻伐，這名母親後來出面回應事件。

當地媒體報導，事件上周發生在澳洲新南威爾斯州中北部海岸肯普西鎮(Kempsey)，影片中一名女子手中拿著電子煙時，笑著問男嬰「想試試看嗎」，接著便把電子煙塞入男嬰嘴中，而嬰兒掙扎時還在一旁哈哈大笑。

影片爆紅後，警方也接獲民眾舉報，前往拍攝影片的民宅進行調查，然而後來卻對外表示，「根據政府機關建議，警方不會採取進一步行動」，作法引發外界批評，「這是虐童，應該把她抓起來」、「會對嬰兒做這種事的人問題很嚴重」。

隨著事件持續延燒，16歲少女安妮(Annie Donovan)出面坦承，她就是給男嬰吸電子煙的母親，「這只是一個愚蠢的玩笑，我當時把煙放在他旁邊，本來以為他會把煙推開，沒想到他竟然緊緊抓住」，如今知道自己錯了。安妮的母親也為女兒緩頰，女兒其實是一名好媽媽，現在已經知道做錯，希望大家能夠再給她機會。