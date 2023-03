強迫11個月嬰抽電子煙　「男嬰痛苦吐煙」畫面曝光！16歲媽現身

▲嬰兒被媽媽強迫抽煙引發爭議。(圖/翻攝自Facebook)

記者李振慧/綜合報導

澳洲網路上近來流傳一支媽媽強迫嬰兒抽電子煙的誇張影片,影片中可看到,一名11個月大男嬰嘴巴被放了一支電子煙,他吸了一口後,嘴裡噴出濃煙,一旁的媽媽還哈哈大笑,影片瘋傳後引發外界撻伐,這名母親後來出面回應事件。

當地媒體報導,事件上周發生在澳洲新南威爾斯州中北部海岸肯普西鎮(Kempsey),影片中一名女子手中拿著電子煙時,笑著問男嬰「想試試看嗎」,接著便把電子煙塞入男嬰嘴中,而嬰兒掙扎時還在一旁哈哈大笑。

影片爆紅後,警方也接獲民眾舉報,前往拍攝影片的民宅進行調查,然而後來卻對外表示,「根據政府機關建議,警方不會採取進一步行動」,作法引發外界批評,「這是虐童,應該把她抓起來」、「會對嬰兒做這種事的人問題很嚴重」。

隨著事件持續延燒,16歲少女安妮(Annie Donovan)出面坦承,她就是給男嬰吸電子煙的母親,「這只是一個愚蠢的玩笑,我當時把煙放在他旁邊,本來以為他會把煙推開,沒想到他竟然緊緊抓住」,如今知道自己錯了。安妮的母親也為女兒緩頰,女兒其實是一名好媽媽,現在已經知道做錯,希望大家能夠再給她機會。

The 16-year-old mother of a baby who was filmed being forced to vape has spoken for the first time. Annie Donovan says she never meant to hurt 11-month-old Lebron and that she put her vape up to his mouth, but didn't think he would actually grab it. https://t.co/WfDzZBiz2o #7NEWS pic.twitter.com/EzTy3eziZW